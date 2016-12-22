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Минфин увеличит объемы закупок валюты в октябре
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Минфин увеличит объемы закупок валюты в октябре
Экономика, 12:26
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Минфин увеличит объемы закупок валюты в октябре
В октябре Минфин вновь побьет рекорд по закупкам валюты, их объем составит 475 млрд руб. Однако до конца года операции не проходят на открытом рынке, а Минфин покупает валюту у Центробанка
Фото: Mariana Bazo / Reuters

Минфин в октябре нарастит закупки валюты до 475 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Это очередной рекорд в рамках действия нового бюджетного правила, которое работает с февраля 2017 года. За прошлый месяц Минфин закупил валюту на 426,9 млрд руб.

Дополнительные нефтегазовые доходы в следующий месяц прогнозируются на уровне 479,7 млрд руб., а в прошлом месяце Минфин получил допдоходов на 4 млрд руб. меньше, чем ожидалось. Объем закупок (475 млрд руб.) сформировался как разница между этими двумя показателями.

«Операции будут проводиться в период с 5 октября 2018 года по 7 ноября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 20,7 млрд руб.», — отмечает Минфин.

Валюту для Минфина закупает Центробанк. Однако из-за волатильности на финансовых рынках регулятор принял решение приостановить закупку валюты на открытом рынке — таким образом, Минфин покупает ее напрямую у ЦБ. Такой механизм будет действовать до конца 2018 года. С 23 августа, когда ЦБ впервые объявил о приостановке закупок, волатильность, впрочем, стала ниже, а рубль даже укрепился — тогда доллар стоил свыше 68 руб., а в среду, 3 октября, он торгуется на уровне 65,5 руб. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ЦБ в случае укрепления рубля «сможет дополнительно вернуться к этому вопросу [закупок валюты]», однако первый зампред ЦБ Ксения Юдаева подчеркивала, что операции до конца года в любом случае не возобновятся.

Приостановка закупок на открытом рынке, в результате которой валюта покупается у ЦБ напрямую, «не означает уменьшение золотовалютных резервов, это означает просто уменьшение темпов их увеличения», объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Но уровень золотовалютных резервов у нас более чем достаточен», — подчеркивала она. На 21 сентября (последние доступные данные) объем международных резервов ЦБ составил $462 млрд.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , Центробанк
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