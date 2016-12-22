ЦБ запланировал возвращение на валютный рынок

ЦБ в январе может вернуться к закупкам валюты на открытом рынке, прерванным в конце августа, допустила Эльвира Набиуллина. Возврат к покупке валюты будет играть против рубля, но ЦБ может уменьшить это влияние повышением ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Банк России может возобновить закупки иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу с 15 января 2019 года, если ситуация на финансовых рынках не изменится, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Окончательное решение примет совет директоров Банка России на заседании 14 декабря.

«При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возоб​новление регулярных покупок в следующем году после новогодних праздников, 15 января», — сказала Набиуллина в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет».

Из-за обвального падения рубля в конце августа и начале сентября ЦБ принял решение ввести мораторий на закупки валюты до конца 2018 года. Тогда российская валюта ослабла на фоне ожидания новых санкций США против России. В августе в конгресс был внесен законопроект, предполагающий запрет для американцев совершать операции с новым российским госдолгом и ограничения на долларовые операции для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, ВЭБа и Промсвязьбанка). В ноябре Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов сообщил, что конгресс не успеет обсудить инициативу и провести голосование о новых санкциях против России до конца года.

Бюджетное правило предполагает, что нефтегазовые доходы, полученные бюджетом от превышения ценой на нефть уровня $40,8 за баррель, направляются на покупку валюты для формирования резервов. Механизм действует с февраля 2017 года, объемы планируемых закупок устанавливаются ежемесячно. Сейчас Минфин продолжает покупку валюты по этой схеме, но уже не на открытом рынке, а напрямую у регулятора. Так, с 8 ноября по 6 декабря министерство планирует приобрести валюту на 525,8 млрд руб. (каждый день — на 25 млрд руб.).

После возобновления регулярных покупок валюты на рынке ЦБ может начать и так называемые отложенные покупки, то есть покупки тех объемов валюты, которые не были приобретены во второй половине 2018 года из-за моратория. «Хотела бы подчеркнуть: если решение по отложенным покупкам будет принято, то мы будем их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года», — пояснила Набиуллина.

Объем отложенных покупок за период моратория составит около $30 млрд, говорится в обзоре «ВТБ Капитала». Таким образом, максимальное дополнение к регулярным закупкам валюты может составить $1,4 млрд в месяц, если ЦБ будет дозакупать валюту в течение 2019–2020 годов, рассчитали аналитики ВТБ.

Сигнал для рынка

Заявление Набиуллиной — это явный сигнал к возврату ЦБ на валютный рынок, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Правительству нужна живая валюта, а отсутствие покупок на открытом рынке не обеспечивает ее приток в резервы», — говорит Мурашов. Если против России будут введены новые санкции, которые вызовут волну распродаж на валютном и долговом рынке, то ЦБ приостановит закупки на время, как регулятор уже делал, и возобновит их позднее, отметил экономист.

Решение ЦБ заранее, до заседания по ставке, внести больше определенности по сроку начала операций по закупке валют крайне важно, полагает главный экономист по России «ВТБ Капитала» Александр Исаков. «Это серьезно сокращает для заинтересованных наблюдателей неопределенность. Мы уже сейчас можем посмотреть на реакцию рынка на решение, что облегчит совету директоров принятие решения по ставке», — подчеркивает Исаков. Если валютный рынок спокойно отреагирует на новость о возможном возобновлении закупок валют 15 января, то шансы, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменения, будут велики, предсказывает экономист.

Рубль отреагировал на заявление Набиуллиной небольшим повышением в пределах 20–30 коп. к доллару и евро, а затем его курс немного скорректировался. Американская валюта подорожала на 15 коп., с 67,29 руб. на 12:05 мск до 67,44 руб. на 18:00 мск. Курс евро за то же время подрос на 14 коп., с 75,9 до 76,04 руб.

Валютный рынок не обманешь, возвращение ЦБ к закупкам валюты все равно окажет негативное влияние на рубль, уверен Станислав Мурашов. Какова бы ни была конъюнктура, сам факт возобновления будет сильно влиять на ослабление рубля — «плюс пять рублей как минимум». «Можно ожидать и большего ослабления», — допускает Мурашов. Факторов в пользу повышения ключевой ставки сейчас слишком ​много, и ЦБ придется ее повысить, считает Мурашов. «Я думаю, что у ЦБ был изначально план: мы продолжаем повышение ключевой ставки, но выходим на валютный рынок», — отмечает эксперт.

Впрочем, возобновления закупок валют может и не состояться, осторожен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. На решение ЦБ может повлиять саммит G20 в Аргентине на уровне глав государств, а также заседание стран ОПЕК+ (нефтяной картель плюс Россия), на котором планируется рассмотреть вопрос о продлении ограничения добычи нефти на 2019 год, указывает он. Кроме того, сохраняется угроза ужесточения санкций против России.

«Какие настроения будут на рынках к 14 декабря, сейчас загадывать сложно, если они резко ухудшатся, то я не думаю, что ЦБ будет еще больше дестабилизировать ситуацию и напоминать о возвращении на валютный рынок», — заключает Тремасов.