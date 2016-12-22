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ЦБ больше месяца не будет закупать валюту из-за обвала рубля
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ЦБ больше месяца не будет закупать валюту из-за обвала рубля
Финансы, 13:24
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ЦБ больше месяца не будет закупать валюту из-за обвала рубля
Банк России на фоне резкого ослабления рубля решил не закупать валюту для Минфина до конца сентября. На торгах 23 августа курс доллара к рублю поставил рекорд с апреля 2016 года, после решения ЦБ рубль отыграл потери
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Банк России решил не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, сообщается на сайте ЦБ.

Решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Решение о возобновлении покупки валюты в рамках выполнения бюджетного правила будет приниматься с «учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», добавили в пресс-службе регулятора.

При этом ЦБ заверил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Рынок позитивно отреагировал на решение ЦБ: рубль укрепился более чем на 70 копеек от достигнутого ранее в четверг максимума в 69,01 руб./долл.

С 7 августа до 6 сентября ЦБ должен был закупить валюту для Минфина в рекордном объеме — на 383,2 млрд руб. Однако на фоне волатильности на валютном рынке с 9 августа регулятор не закупал валюту в течение недели. 17 августа закупки возобновились, однако возвращение Банка России на валютный рынок совпало с ослаблением курса рубля на фоне ожидания новых санкций США и подтолкнуло российскую валюту вниз. Более того, ЦБ пришлось увеличить ежедневные закупки валюты из-за недельного «простоя».

На торгах 22 августа курс доллара превышал 68 руб., евро — 79 руб. 23 августа тренд продолжился — курс доллара повысился до максимальных значений к рублю с апреля 2016 года, достигая 69 руб.

Накануне опрошенные РБК эксперты называли возобновление ЦБ закупок валюты одним из основных факторов ослабления рубля.

ЦБ впервые в рамках бюджетного правила решил не закупать валюту на такой период, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Это абсолютно адекватное и оправданное действие со стороны регулятора — рубль при текущей макроэкономической ситуации оторван от своей фундаментальной стоимости, доллар стоит неоправданно дорого, считает аналитик. «Незачем тратить бюджетные деньги, покупая заметно переоцененный актив», — указал он. По мнению Тремасова, ЦБ пошел на такой шаг, так как испугался повторения 2014 года. «Он так долго боролся за «заякоривание» инфляции и инфляционных ожиданий вблизи таргета, а тут из-за спекулятивной девальвации рубля все в один момент может пойти насмарку», — отметил эксперт.Теперь, говорит Тремасов, поведения рубля зависит от того, какие санкции будут введены против России.

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова.
Теги: Банк России , Минфин
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