Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательство

Минфин и ФНС проводят анализ рисков от реализации международной реформы налогообложения корпораций, сообщил замминистра Алексей Сазанов. Власти хотят, чтобы дополнительный налог на прибыль не доставался другим юрисдикциям

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно проводят анализ рисков от реализации международной налоговой реформы для бюджета страны и компаний, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. В сентябре планируется обсудить полученные результаты с привлечением к дискуссии бизнеса, рассказал он (тезисы Сазанова с мероприятия компании Б1 опубликовал 4 сентября Минфин).

«Этот анализ должен показать необходимость корректировки российского налогового законодательства и дополнительного налогообложения прибыли холдингов, в том числе по правилам IIR, чтобы не отдавать дополнительный налог другим юрисдикциям», — говорится в сообщении со ссылкой на замминистра.

Правила глобального минимального налога

IIR — это «правило включения в доход» (Income Inclusion Rule), входящее в так называемый второй компонент налоговой реформы ОЭСР/G20 (Pillar 2). Если материнская компания в структуре международной группы компаний (МГК) зарегистрирована в «стране А», а ее дочерняя компания — в «стране Б» и эффективная ставка налогообложения дочерней компании составляет менее 15% («глобальный минимальный налог»), то налог, составляющий разницу между эффективной ставкой и этой минимальной ставкой 15%, с налогооблагаемой прибыли такой дочерней структуры доплачивает головная компания группы в бюджет государства, в котором она зарегистрирована («страна А»). Налоговой базой для целей Pillar 2 является прибыль по финансовой отчетности.

Таким образом, Pillar 2 подразумевает, что международные группы с холдинговой компанией в России будут доплачивать налог в российский бюджет, если в какой-то из стран присутствия их прибыль облагается по ставке менее 15%.

В то же время если холдинговая компания МГК зарегистрирована в России и российская прибыль этой МГК эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия группы смогут добрать недоплаченный в России налог.

Речь в тезисах Минфина идет о соотнесении национального российского законодательства с требованиями правил Pillar 2, в том числе об уплате минимального налога глобальными мультинациональными корпорациями с выручкой по консолидированной отчетности свыше €750 млн, говорит партнер налоговой практики «МЭФ Legal» Анна Зеленская. «Это комплексная международная инициатива под руководством ОЭСР, которая нацелена на борьбу с уклонением от налогов транснациональными гигантами и на подсчет эффективной налоговой ставки не по отдельным юрлицам в разных странах, а по группе в целом», — поясняет она.

Правила Pillar 2 уже постепенно вводятся некоторыми странами и могут повлиять как на крупные компании, которые работают в этих странах, так и на российские группы, которые имеют там холдинги, указывает Зеленская. По данным Grant Thornton, 138 стран согласились ввести правила Pillar 2 в свое национальное законодательство.

В России не введено законодательство Pillar 2, при этом из «Основных направлений налоговой политики на 2024–2026 годы» Минфина следует, что будет проведена оценка необходимости введения Pillar 2, говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Анна Воронкова.

«Насколько можно судить, Минфин и ФНС оценивают потенциальное влияние Pillar 2 на российский бизнес», — поясняет Зеленская. В 2021 году в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждали, что на тот момент (до санкций) глобальная реформа должна была затронуть большинство крупных российских корпораций. Комитет РСПП по налоговым рискам анализировал в том числе возможность отказа России от участия в реформе, но пришел к выводу, что это будет бессмысленно. «Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия (в том числе на уровне зарубежных холдингов). Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — говорилось в проекте позиции налогового комитета РСПП.

Риск увода за рубеж налога с российской налоговой базы

Несмотря на то что номинальная ставка налога на прибыль в России выше установленной Pillar 2 минимальной ставки 15%, при использовании налоговых льгот (и в иных случаях) рассчитанная для целей Pillar 2 эффективная ставка по России может математически быть ниже 15%, подтверждает Воронкова. «В этом случае может получиться, что налог, который не уплачивается в России в связи с применением льгот, будет уплачиваться с российской налоговой базы в иностранной юрисдикции, где располагаются иностранные компании группы», — поясняет она.

«Как мы понимаем, в настоящее время Минфин оценивает, действительно ли возникнут такие ситуации в отношении российских МГК на практике, и если да, то можно ожидать введения дополнительного механизма в российское налоговое законодательство, который приведет к тому, что налог необходимо будет доплачивать все-таки в России», — предполагает Воронкова. Она приводит в пример Швейцарию как страну, которая имплементировала допустимый по Pillar 2 механизм доплаты в собственной стране. Швейцария ввела такой механизм с 2024 года, и, например, кантон Цуг, где ставка по налогу на прибыль составляет примерно 12%, обязал международные корпорации, зарегистрированные в кантоне, доплачивать налог именно в бюджет этого кантона.

С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России увеличивается с 20 до 25%, но будет также введен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который может снизить эффективную ставку. Действующие налоговые ставки, в частности, сохранятся для инвестпроектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

РБК направил запросы в Минфин и ФНС.

Другие налоговые вопросы

Сазанов также затронул несколько других вопросов налогообложения. Так, он указал, что:

средний уровень совокупной налоговой нагрузки по странам ОЭСР составляет 33–34% ВВП. В России с учетом налоговых изменений уровень налоговой нагрузки вырастет до чуть более 34%. Но при этом практически во всех странах ОЭСР нет НДПИ, а если вычесть НДПИ из российского уровня налоговой нагрузки, то останется всего 27–28% ВВП;

осенью будет рассматриваться вопрос о продлении льготы по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектроники, окончательного решения пока нет. С лета 2022 года до конца 2024-го для предприятий радиоэлектроники действует ставка налога на прибыль 3%. Минфин проводит аналитику по эффективности использования льготы получателями и готов обсуждать продление пониженной ставки;

на горизонте трех-четырех лет нет планов вводить в России экологические налоги или сборы, увязанные с глобальной климатической повесткой. Трансграничный углеродный налог ЕС уже не так актуален, поскольку произошла переориентация российских сырьевых товаров на азиатские рынки, в частности Китай. «Более того, с учетом внесения России в черный список ЕС зачет российских налогов против CBAM [углеродный налог] государствами ЕС принят не будет, поэтому вопрос в целом потерял актуальность», — говорится в сообщении Минфина.

В феврале 2024 года в Минэкономразвития указывали, что трансграничный налог ЕС на углеродные выбросы для импортеров будет все равно влиять на Россию, даже несмотря на сведенные к минимуму торговые отношения с Европой. Ключевые торговые партнеры России — Китай, Индия, Турция, Казахстан и ряд других стран — активно внедряют углеродное регулирование в ответ на европейский трансграничный механизм, и, как следствие, эти страны будут выравнивать условия расходов по оплате цены на углерод между товарами, произведенными их компаниями, и товарами, ввезенными из других стран, включая Россию. В таком случае российским экспортерам, вероятно, придется доплачивать за углеродоемкую продукцию в тех странах, в которые сейчас перенаправлен экспорт. Но если ввести плату за углерод у себя в стране, то такой сбор можно будет зачесть и не платить в других странах, рассуждали в Минэкономразвития.