ОЭСР — для чего была создана, страны-участники и роль России

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Что такое ОЭСР

ОЭСР расшифровывается как Организация сотрудничества и экономического развития (англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). Это международное экономическое объединение преимущественно развитых стран, разделяющих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создано в 1961 году. Организация занимается выработкой предложений в области экономической и политической жизни. Штаб-квартира ОЭСР расположена в Париже, действуют представительства в Берлине, Мехико, Токио и Вашингтоне.

Страны-участники ОЭСР

По состоянию на 2024 год в организации участвуют 38 стран. Большинство из них — развитые экономики, в том числе 22 — члены ЕС. На них приходится почти 50% мирового валового внутреннего продукта.

Все страны-участники платят ежегодные членские взносы. Их размер определяется долей экономики конкретной страны в совокупном ВВП организации. Кроме того, члены ОЭСР могут вносить дополнительные средства на финансирование узкопрофильных программ.

Помимо стран-участников ОЭСР в разных форматах сотрудничает с кандидатами на вступление, а также с ключевыми партнерами — это Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и Индонезия.

Страны-участники ОЭСР и год вступления

Страна Год присоединения Страна Год Австралия 1971 Мексика 1994 Австрия 1961 Нидерланды 1961 Бельгия 1961 Новая Зеландия 1973 Великобритания 1961 Норвегия 1961 Венгрия 1996 Польша 1996 Германия 1961 Португалия 1961 Греция 1961 Республика Корея 1996 Дания 1961 Словакия 2000 Израиль 2010 Словения 2010 Ирландия 1961 США 1961 Исландия 1961 Турция 1961 Испания 1961 Финляндия 1969 Италия 1962 Франция 1961 Канада 1961 Чехия 1995 Колумбия 2020 Чили 2010 Коста-Рика 2021 Швейцария 1961 Латвия 2016 Швеция 1961 Литва 2018 Эстония 2010 Люксембург 1961 Япония 1964

Процедура принятия нового члена состоит из последовательных этапов и может длиться несколько лет. За это время эксперты ОЭСР оценивают потенциального участника. В частности, они изучают, насколько страна-кандидат соблюдает демократические свободы, успешно ли борется с коррупцией, и, в целом, соответствует ли ее политика принципам ОЭСР.

В январе 2022 года ОЭСР начала официальные переговоры по принятию в организацию шести кандидатов: Аргентины, Болгарии, Бразилии, Перу, Румынии и Хорватии. Кроме них, кандидатами являются также Индонезия и Таиланд.

История создания Организации экономического сотрудничества и развития

ОЭСР предшествовал так называемый план Маршалла — четырехлетняя программа восстановления и послевоенного развития Европы при финансовом участии США, запущенная в 1948 году. В рамках нее 17 стран Европы получили порядка $13 млрд. Для управления программой была создана особая структура — Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС).

Достаточно быстро ОЕЭС стала важной площадкой для дискуссий об экономическом сотрудничестве стран Европы. Однако после того как почти все цели плана Маршалла были выполнены, а в рамках Европы появились две специализированные организации по экономической интеграции — Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), ОЕЭС лишилась внятного мандата и задач. Вместе с тем она успела накопить большое количество экономических данных, а также выработать ряд конкретных решений. В частности, ее предложения легли в основу кодекса либерализации торговли (1950).

Поэтому ее участники приняли решение о преобразовании ОЕЭС с расширением состава участников, ее целей и задач, которые уже не ограничивались экономикой Европы. Соответствующая конвенция была подписана в Париже в 1960 году и вступила в силу 30 сентября 1961 года. Первыми членами ОЭСР стали 18 европейских стран ОЕЭС, а также США и Канада, до этого не входившие в нее.

Цели и задачи ОЭСР

Сама ОЭСР коротко формулирует свою миссию так: «работаем над созданием лучшей политики для лучшей жизни». Цели и задачи ОЭСР отражены в ее Конвенции, но этот перечень не исчерпывающий: в своей работе объединение также руководствуется Целями устойчивого развития ООН, которые рассчитаны до 2030 года. По состоянию на 2024 год, зона ОЭСР достигла только десяти из 169 целей.

Цели

Основные цели ОЭСР по Конвенции:

достижение наивысшего роста экономики и занятости в странах-участниках на фоне улучшения жизни населения;

поддержка аналогичных целей государств, которые не входят в организацию;

расширение глобальной торговли с учетом многосторонних принципов и без дискриминации.

Задачи

Основная задача ОЭСР — это оказание помощи правительствам различных стран в решении экономических, политических и социальных проблем. Для этого ОЭСР считает необходимым:

помогать рационально использовать экономические ресурсы;

содействовать развитию научно-технического потенциала, стимулировать образовательную и исследовательскую деятельность;

реализовывать политику, которая обеспечит экономический рост и финансовую устойчивость как внутри страны-участники ОЭСР, так и на международной арене;

избегать ситуаций, способных угрожать экономике всех стран;

снижать или устранять барьеры для торговли и расчетов;

поддерживать и расширять свободу движения капиталов;

способствовать притоку капитала и созданию новых экспортных возможностей в странах-участниках и не входящих в ОЭСР государствах.

Деятельность ОЭСР строится на комплексном подходе, при этом можно выделить три основные направления работы.

Предоставление площадки для дискуссий . Страны-участники могут свободно обмениваться мнениями и опытом, обсуждать текущие проблемы в экономической, политической и социальных сферах. Заседания ОЭСР проходят регулярно в течение года, одновременно участники взаимодействуют на уровне комитетов, а также в ходе личных встреч.

. Страны-участники могут свободно обмениваться мнениями и опытом, обсуждать текущие проблемы в экономической, политической и социальных сферах. Заседания ОЭСР проходят регулярно в течение года, одновременно участники взаимодействуют на уровне комитетов, а также в ходе личных встреч. Анализ данных . В ОЭСР сформирован сильный статистический аппарат. За время работы организация накопила большой массив экономических и социальных данных. Почти вся информация находится в открытом доступе. Для сравнения и интерпретации данных ОЭСР использует собственную систему индексов, которые широко используются национальными и межгосударственными институтами. Например, так называемая модифицированная шкала эквивалентности ОЭСР с 1990-х годов используется Евростатом для оценки монетарного благосостояния домохозяйств. Один из наиболее известных инструментов — Индекс лучшей жизни ОЭСР (англ. Better Life Index), который с разных сторон оценивает благополучие населения разных стран.

. В ОЭСР сформирован сильный статистический аппарат. За время работы организация накопила большой массив экономических и социальных данных. Почти вся информация находится в открытом доступе. Для сравнения и интерпретации данных ОЭСР использует собственную систему индексов, которые широко используются национальными и межгосударственными институтами. Например, так называемая модифицированная шкала эквивалентности ОЭСР с 1990-х годов используется Евростатом для оценки монетарного благосостояния домохозяйств. Один из наиболее известных инструментов — Индекс лучшей жизни ОЭСР (англ. Better Life Index), который с разных сторон оценивает благополучие населения разных стран. Подготовка решений. Один из результатов работы ОЭСР — это формулирование конкретных решений, рекомендаций и прогнозов в экономической, политической и социальной сферах. Главным образом они относятся к странам-участникам, но также могут учитываться и другими государствами. В частности, организация регулярно выступает с прогнозами мировой экономики и отдельных стран (в том числе не состоящих в ОЭСР).

На площадках ОЭСР были выработаны рекомендации, которые впоследствии легли в основу целого ряда международных стандартов, руководств, методологий, индикаторов и соглашений. Среди них:

«Принципы корпоративного управления ОЭСР» , утвержденные в 1999 году, легли в основу большинства аналогичных инициатив других стран, включая России;

, утвержденные в 1999 году, легли в основу большинства аналогичных инициатив других стран, включая России; «Принцип материальной ответственности источника загрязнения» (или «загрязнитель платит», англ. polluter pays principle), сформулированный в мае 1972 года, лег в основу международного природоохранного регулирования;

(или «загрязнитель платит», англ. polluter pays principle), сформулированный в мае 1972 года, лег в основу международного природоохранного регулирования; Конвенция ОЭСР по борьбе с взяточничеством , принятая в 1997 и вступившая в силу в 1999 году, стала одним из важнейших международных инструментов по противодействию подкупу должностных лиц;

, принятая в 1997 и вступившая в силу в 1999 году, стала одним из важнейших международных инструментов по противодействию подкупу должностных лиц; Система BEPS (Base erosion and profit shifting) — план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводу прибыли из налогообложения, разработанный с участием «Большой двадцатки» в 2012 году. Ее участниками стали более 145 стран и юрисдикций.

Структура ОЭСР

У ОЭСР трехуровневая структура: Совет, Секретариат и комитеты.

Совет формулирует и отвечает за все стратегические решения ОЭСР. Он состоит из послов государств-участников (по одному от каждой страны) и представителя Еврокомиссии. Его возглавляет генеральный секретарь. Заседания Совета проходят регулярно, а раз в год проводится специальная сессия. Она собирает лидеров государств, а также министров экономики, торговли, финансов и иностранных дел стран-участников.

Секретариат — это основной рабочий орган ОЭСР. Он также подчинен генеральному секретарю. В его состав входят заместители генсека, директораты и Служба оценки и внутреннего аудита ОЭСР (EVIA).

В работе Секретариата участвуют более двух тысяч человек, включая экономистов, ученых и юристов, которые отвечают за сбор и обработку данных, а также подготовку исследований. Генерального секретаря выбирают раз в пять лет решением Совета. С 2021 года этот пост занимает представитель Австралии Матиас Корман.

Комитеты служат для встреч и обсуждения вопросов по разным направлениям. Они образуют директораты. В составе ОЭСР более 300 разных комитетов: по вопросам образования, финансов, торговли, окружающей среды и т.д. Участники комитетов также проводят регулярные встречи и обсуждения, которые могут перерасти в переговоры и выйти на более высокий уровень обсуждения в ОЭСР.

Под руководством ОЭСР функционируют несколько других международных структур, в том числе Международное энергетическое агентство, Агентство по атомной энергии и Международный форум по транспорту.

Сотрудничество ОЭСР и России

Взаимодействие ОЭСР и России началось еще в советское время, когда эксперты организации предоставляли консультации Госкомстату СССР. После распада Советского союза отношения продолжились, но приглашение вступить в организацию Россия получила не сразу.

Отношения России и ОЭСР начались в 1994 году, когда стороны подписали декларацию о сотрудничестве. В ней были обозначены основные направления взаимодействия, а также закреплялось обязательство ОЭСР содействовать переходу России к рыночной экономике.

В 1996 году Россия подала заявку на вступление, но предварительный ответ получила спустя 11 лет. Только в 2007 году ОЭСР пригласила Россию начать официальные переговоры о присоединении, была подготовлена соответствующая «дорожная карта».

К 2012 году основные барьеры для вступления России в ОЭСР были практически устранены: Россия вступила в ВТО и завершила ратификацию антикоррупционной Конвенции ОЭСР. Однако 12 марта 2014 года, на фоне кризиса в отношениях России с ЕС и США из-за присоединения Крыма и событий на Украине, ОЭСР приостановила переговоры.

За время подготовки вступления ОЭСР провела несколько конференций в России, в Москве открыли Центр подготовки налоговых специалистов, организация проводила консультации с российскими законодательными органами. Одновременно шло сотрудничество на уровне нескольких комитетов. Также ОЭСР регулярно проводила исследования по отдельным секторам экономики России, эти данные по-прежнему доступны.

Перспективы вступления в ОЭСР России

В феврале-марте 2022 года ОЭСР официально прекратила переговоры с России о вступлении. Одновременно была приостановлена любая совместная деятельность, руководство ОЭСР отозвало приглашения российских делегатов на все встречи, а в Москве закрыли офис организации.