Минфин сообщил о ключевой развилке по федеральному инвествычету
Окончательные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) определят осенью, также предстоит обсудить его адресатов. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса.
«Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета», — сказал он.
Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ, будет решаться вопрос о том, как ее распределять: либо предоставлять бизнесу по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере, либо сосредоточиться на стратегических отраслях и большем объеме софинансирования. «Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом», — добавил Сазанов.
Запуск такого механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его целью является стимулирование частных инвестиций на фоне общего повышения налоговой нагрузки.
Позднее концепцию ФИНВ разработало Минэкономразвития. Изначально ведомство предложило распространить действие механизма на участников проектов технологического суверенитета. Сам вычет тогда решили установить на уровне 25% от суммы вложений. В июле Минэкономразвития пересмотрело эти параметры. Согласно обновленному проекту, диапазон ставок предлагается установить от 5,5 до 17%, а адресаты — также компании из ограниченного списка отраслей, писали «Ведомости». Окончательные параметры ФИНВ будут зависеть от общих расходов бюджета.
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