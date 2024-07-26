Минфин сообщил о ключевой развилке по федеральному инвествычету

Минфин установит единые правила предоставления налогового вычета за инвестиции, осенью после обсуждений с бизнесом определит их окончательные параметры. В последнем проекте диапазон ставок — 5,5–17% для компаний из ряда отраслей

Алексей Сазанов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Окончательные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) определят осенью, также предстоит обсудить его адресатов. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

«Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования ФИНВ из бюджета», — сказал он.

Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ, будет решаться вопрос о том, как ее распределять: либо предоставлять бизнесу по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере, либо сосредоточиться на стратегических отраслях и большем объеме софинансирования. «Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом», — добавил Сазанов.

По его словам, сейчас есть определенность насчет того, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на их основе определят налогоплательщиков с правом на инвестиционный вычет. «Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний», — заключил замминистра финансов.

Запуск такого механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его целью является стимулирование частных инвестиций на фоне общего повышения налоговой нагрузки.

Позднее концепцию ФИНВ разработало Минэкономразвития. Изначально ведомство предложило распространить действие механизма на участников проектов технологического суверенитета. Сам вычет тогда решили установить на уровне 25% от суммы вложений. В июле Минэкономразвития пересмотрело эти параметры. Согласно обновленному проекту, диапазон ставок предлагается установить от 5,5 до 17%, а адресаты — также компании из ограниченного списка отраслей, писали «Ведомости». Окончательные параметры ФИНВ будут зависеть от общих расходов бюджета.