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Шохин связал снижение прибыли компаний с высокой ставкой ЦБ

В первом полугодии 2024 года российские компании заработали на 5,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Шохин отметил, что на прибыль влияют многие факторы, в том числе компании адаптируются к ставке ЦБ
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

На прибыль российского бизнеса влияют различные факторы, в том числе адаптация к изменениям налоговой системы, высоким ставкам ЦБ и «глобальным вызовам», связанным с санкционными ограничениями, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин корреспонденту РБК в кулуарах форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях».

Шохин прокомментировал представленные накануне данные Росстата, которые показали, что сальдированный финансовый результат (прибыли минус убытки) российских компаний в первом полугодии 2024 года снизился на 5,8% к тому же периоду предыдущего года (до 13,9 трлн руб.). В том числе в июне, по данным Росстата, прибыли бизнеса сократились в 3,8 раза к тому же месяцу 2023 года.

По словам главы РСПП, «нужно иметь в виду, что много факторов действует». «Безусловно, стоимость денег не меньшее значение имеет, и высокая ставка тоже требует некой адаптации, в том числе увеличивает, оптимизирует некоторые расходы в ожидании еще более высоких ставок, поскольку ЦБ намекает, что период высоких ставок еще не закончился и может какое-то повышение быть», — сказал он.

Эксперты допустили рост ключевой ставки до 20% в этом году
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ключевая ставка ЦБ с декабря 2023 года составляла 16% годовых. В конце июля регулятор повысил ее на 2 п. п., до 18% годовых. Опрошенные РБК эксперты допускали, что до конца года она может вырасти до 20%.

Как отметил Шохин, говорить о том, что компании занимаются оптимизацией, трудно, «но, естественно, изменения в налоговой системе и администрировании так или иначе влияют». «Но не думаю, что это статистически значимо, на результатах отражается», — добавил глава РСПП и призвал дождаться итогов года, чтобы делать окончательные выводы.

По итогам 2023 года российский бизнес получил сальдированную прибыль в размере 33,3 трлн руб., это на 35,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост показателя пришелся на сентябрь—декабрь, рост зафиксировали компаниях, работающих в сферах услуг, финансовой и страховой деятельности, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

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Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Шохин РСПП прибыль российский бизнес ключевая ставка ключевая ставка ЦБ
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