Бизнес повысил интерес к СЗПК перед увеличением налогов

Соглашения о защите и поощрении капвложений позволяют зафиксировать неизменные условия для крупного инвестпроекта, в том числе налоговые ставки. На фоне повышения налога на прибыль до 25% интерес к механизму возрос, узнал РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бизнес в преддверии увеличения с 2025 года налоговой нагрузки стал проявлять повышенный интерес к такому механизму, как соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом РБК сообщили опрошенные представители крупных консалтинговых компаний. Впрочем, пока неизвестны параметры федерального инвестиционного налогового вычета, определиться с выбором тактики предпринимателям может быть сложно, предупреждают эксперты.

Преимущество СЗПК, действующих с 2020 года, — так называемая стабилизационная оговорка, то есть сохранение для инвестора, заключившего соглашение, действующих регуляторных условий. Заключение СЗПК гарантирует инвестору неизменность налогового законодательства (включая ставки по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам — в отношении деятельности, связанной с реализацией инвестпроекта), таможенного регулирования, условий землепользования, градостроительной деятельности и т.д.

Масштабные налоговые изменения, которые поручил разработать Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля, начнут действовать уже со следующего года. Для крупного бизнеса ключевыми изменениями станут повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%, а также надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении энергетического и коксующегося угля, антрацита, руд для производства минеральных удобрений, которые будут применяться, если фактические цены их реализации на экспорт будут превышать определенные уровни. В законе о повышении налогов отдельно прописано, что для участников СЗПК по новым инвестпроектам по разработке калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых руд ставки НДПИ повышаться не будут.

В Минэкономразвития «видят позитивную динамику новых СЗПК», за год заключено уже десять соглашений, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Почему выросла привлекательность СЗПК

«В последнее время мы видим увеличение интереса компаний, планирующих инвестиционные проекты, к механизму СЗПК», — говорит директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина. Для долгосрочных проектов с крупными инвестициями особенно важна стабильность правового окружения и налоговой нагрузки, а СЗПК «позволяет получить довольно широкую общую и налоговую стабилизацию, детали которой зависят от параметров проекта», поясняет она.

«С учетом планируемого увеличения ставки по налогу на прибыль с 2025 года до 25% многие компании, которые находятся сейчас в активной фазе проработки инвестиционного проекта, рассматривают данный инструмент государственной поддержки», — констатирует Никитина.

По ее словам, главное преимущество заключения СЗПК до конца 2024 года — потенциальная возможность стабилизировать действующую ставку по налогу на прибыль (на уровне 20%. — РБК) на достаточно длительный срок в части правоотношений, связанных с исполнением СЗПК.

«СЗПК позволяет зафиксировать уровень налоговых ставок на момент его заключения, поэтому компании стремятся заключить федеральные СЗПК до конца текущего года», — солидарна директор практики по недвижимости, строительству и инфраструктурным проектам аудиторской и консалтинговой компании «Технологии доверия» (ТеДо) Анна Батуева. По ее словам, компания наблюдает значительный рост интереса к заключению СЗПК со стороны клиентов и партнеров. «Этот интерес усилился в связи с ожидаемыми поправками в Налоговый кодекс», — добавляет она.

Заключение СЗПК может выступать инструментом повышения налоговой эффективности в условиях увеличения налоговой нагрузки, подтверждает партнер Б1 Александр Чижов. Он напоминает, что СЗПК не только обеспечивает защиту от негативных изменений налогового законодательства, но и дает возможность уменьшить суммы налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога, подлежащих уплате в текущем периоде, на величину произведенных капитальных вложений. Такие налоговые вычеты возможны для федеральных СЗПК. Существующий набор преференций «однозначно сохраняет привлекательность СЗПК как инструмента противодействия увеличению налогового бремени, однако требует довольно кропотливой работы в рамках анализа применимости преференций к конкретному налогоплательщику и его инвестиционному проекту, а также нуждается в высоком уровне экспертизы при заключении самого СЗПК», отмечает Чижов.

«Перед заключением СЗПК бизнесу необходимо подготовить ряд документов, оценить влияние соглашения на инвестпроект», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития. Никитина также говорит, что для заключения СЗПК до конца этого года важно «уже сейчас провести анализ возможности его заключения, продумать параметры и особенности его применения в отношении планируемого инвестиционного проекта». Кроме того, необходимо подготовить требуемый пакет документов (включающий, в частности, заявление инвестора, паспорт инвестиционного проекта, бизнес-план, финансовую модель), определить перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, затраты на которые предполагается возместить, и составить список нормативно-правовых актов, подлежащих стабилизации в рамках заключаемого СЗПК, с учетом специфики планируемого проекта, перечисляет она.

Каковы ограничения механизма

С начала действия механизма в 2020 году заключено в общей сложности 72 соглашения с общим объемом инвестиций более 4 трлн руб., сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. В прошлом году было заключено 27 соглашений на общую сумму более 2,3 трлн руб., с начала 2024 года — десять соглашений.

Динамика показывает, что кратного роста количества подписываемых СЗПК вряд ли стоит ожидать, считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. «В связи с повышением налоговой нагрузки мы, безусловно, наблюдаем рост количества запросов, связанных с применением различных инвестиционных и иных льгот, но я бы не сказал, что СЗПК является основным объектом интереса», — отмечает он.

В случае с СЗПК важно учитывать, что налоговая стабилизация применяется только в части правоотношений, связанных с исполнением соглашения, напоминает Никитина. СЗПК может оптимизировать налоговую нагрузку только в той части операций, которая будет относиться к покрываемому им инвестиционному проекту, а это ограничивает потенциал его применения, поясняет Бабуров. По его словам, «бизнес в большей степени заинтересован в оптимизации налоговой нагрузки в отношении текущей операционной деятельности».

По замыслу авторов налоговых изменений, основным инструментом, предназначенным для компенсации роста корпоративной налоговой нагрузки, должен стать федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), и у бизнеса сформированы высокие ожидания касательно эффективности и универсальности этого механизма, говорит Бабуров. «Оправдаются ли они, мы узнаем осенью, когда правительство зафиксирует конкретные параметры применения ФИНВ», — указывает он.

Согласно закону о налоговых изменениях, участники СЗПК не могут применять ФИНВ, который позволит уменьшать сумму налога на величину капитальных расходов в рамках инвестпроектов.

Общие параметры ФИНВ прописаны в поправках в Налоговый кодекс: его размер не может превышать 50% расходов на основные средства / нематериальные активы, возвращаться инвестору может не более 5 процентных пунктов федеральной части налога на прибыль (из 8% в 2025–2030 годах и 7% после). Вычет уменьшает непосредственно сумму налога, а не налоговую базу. Конкретика, в том числе круг потенциальных получателей ФИНВ, будет определена постановлением правительства.

В пресс-службе Минфина адресовали вопрос о параметрах ФИНВ в Минэкономики. «Конкретные параметры федерального инвестиционного налогового вычета будет разрабатывать Минэкономразвития России», — сообщили в ведомстве. РБК направил запрос в Минэкономразвития о готовности финального варианта проекта постановления о ФИНВ.

РБК изначально писал со ссылкой на проект Минэкономразвития, что вычет предлагается предоставлять только проектам технологического суверенитета и структурной адаптации, включенным в специальный реестр. Однако затем, по данным «Ведомостей», концепция была пересмотрена, вычет предполагается давать более широкому кругу участников. Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ, будет решаться вопрос о том, как ее распределять: либо предоставлять бизнесу по широкому кругу отраслей, но в меньшем размере, либо сосредоточиться на стратегических отраслях и большем объеме софинансирования. «Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом», — заявлял в конце июля статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.