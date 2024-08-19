Мишустин поручил проработать налоговые льготы для радиоэлектроники

С лета 2022 года для предприятий радиоэлектроники действуют ставка налога на прибыль в 3% и ставка страховых взносов в 7,6%. Льготы предоставлены до конца 2024 года

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о предоставлении на три года налоговых льгот для производителей радиоэлектроники. РБК ознакомился с соответствующим поручением, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник.

«Прошу обеспечить разработку совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями и внесение в правительство Российской Федерации в десятидневный срок проекта федерального закона о предоставлении на трехлетний срок налоговых льгот организациям, осуществляющим деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности», — говорится в документе.

Поручение дано министру финансов Антону Силуанову, главе Минпромторга Антону Алиханову и руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

С лета 2022 года для предприятий действуют ставка налога на прибыль в 3% и ставка страховых взносов в 7,6%. На этот сектор распространили налоговый маневр, действующий для IT-отрасли.

В ноябре 2023 года замглавы Минпромторга Василий Шпак со ссылкой на данные ФНС сообщал, что в 2022 году налоговыми льготами на прибыль воспользовались 169 предприятий почти на 9 млрд руб., а льготами на страховые взносы — 179 организаций более чем на 6 млрд руб. «Сейчас смотрим в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, которыми могли бы расширить действующее постановление», — говорил Шпак. Речь идет о компаниях и предприятиях, преимущественно дизайн-центрах электроники, занимающихся разработкой электронной компонентной базы (ЭКБ), соответствующих технологий и программного обеспечения. Сведения о таких компаниях вносятся в соответствующий реестр, который ведет Минпромторг.

Замглавы Минпромторга тогда заявлял, что ведомство планирует продлить налоговые льготы для предприятий радиоэлектроники на 2025 год. На данный момент они предоставлены до 31 декабря 2024 года включительно. В декабре 2023 года «Интерфакс» сообщал, что правительство рассматривает возможность бессрочного продления льготной ставки налога на прибыль.

В июне этого года генеральный директор компании «Научное и технологическое оборудование», занимающейся специальным технологическим оборудованием для микроэлектроники, Алексей Алексеев на заседании Совета по науке и образованию обратил внимание Владимира Путина на то, что «фактически все разделы радиоэлектронной промышленности, такие как конечные изделия радиоэлектроники, электронные компоненты, технологии производства ЭКБ, специальные материалы, являются электронной промышленностью, а средства производства, которые лежат в основе, таковыми не являются». По его словам, такие компании не могут претендовать на налоговые преференции, которые «сейчас были бы чрезвычайно востребованы для решения задач быстрого развития наших производств».

Путин ответил: «Это основа основ, и поэтому нам нужно это сделать, ладно? Я Вас прошу это проработать и согласовать с Минфином, и я с ними тоже поговорю. Это самая база».

Позднее он поручил внести поправки о применении пониженной ставки налога на прибыль и ставки страховых взносов «для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности».