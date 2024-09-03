Налоговики начнут обмениваться данными с Новой Гвинеей вместо Евросоюза

Страновые отчеты подают в налоговые органы участники международных групп компаний, чья выручка превышает €750 млн. Страны ЕС в одностороннем прядке прекратили обмен этой информацией, сообщили в ФНС

Федеральная налоговая служба намерена исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств и территорий, с которыми Россия в автоматическом режиме обменивается страновыми отчетами, ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

В пояснительной записке отмечается, что эти страны в одностороннем порядке прекратили обмен данными с Россией. Вместо них в список хотят включить Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию, Папуа-Новую Гвинею, Монтсеррат и Фарерские острова. В ФНС добавили, что автоматически обмениваться отчетами с Россией готовы 45 государств и 10 территорий.

Речь идет о страновых отчетах о международных группах компаний (это многостороннее соглашение Россия подписала в начале 2017 года). Их обязаны подавать в налоговые органы участники международных групп компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает €750 млн. По общему правилу такой отчет подает материнская компания в налоговый орган государства, где она зарегистрирована. А ФНС России могла получать такие отчеты в рамках автоматического обмена с другими государствами. Прекращение же такого обмена означает, что обязанность подавать такие отчеты возникает у российских участников группы, если они являются материнской компанией или уполномоченным участником группы.

В итоге у таких российских компаний, аффилированных с корпорациями, которые зарегистрированы в странах, отказавшихся от обмена с Россией, появится дополнительная административная нагрузка по подготовке странового отчета. И даже если готовый страновой отчет есть у головной компании группы, его нужно будет переработать, чтобы привести в соответствие с требованиями российского Налогового кодекса.

Раньше ФНС получала по сути такую же информацию, но от головных компаний группы через иностранные налоговые органы. Если же материнская компания международной группы является резидентом России, то она и так была обязана представлять страновые отчеты в ФНС.

В таком отчете содержится информация об экономической деятельности международной группы компаний и распределении финансовых показателей между странами, где она ведет деятельность. Информация нужна налоговым органам для контроля в сфере трансфертного ценообразования и выявления рисков перемещения ими прибыли в офшоры.

У ФНС появятся законодательные основания запрашивать страновой отчет напрямую у российских участников иностранных международных групп в рамках механизма «Вторичной подачи», уточняли в компании Б1. За непредставление или представление отчета, содержащего недостоверные сведения, предусмотрен штраф в размере 1 млн руб. (был увеличен со 100 тыс. руб. с 2024 года). В Б1 предупреждали, что существует риск, что ФНС будет запрашивать страновые отчеты у российских участников иностранных групп, в том числе в отношении прошедших отчетных периодов, по которым такие отчеты не были получены в рамках автоматического обмена.

В мае в ФНС рассказывали, что обмен налоговой информацией между Россией и другими странами затруднен и сопровождается «сюрпризами», когда поведение государств не соответствует их статусу «дружественных» или «недружественных». В ведомстве отвечали, что среди последних есть те, кто продолжает взаимодействие, в то время как ряд «дружественных» не отвечал на запросы.