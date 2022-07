Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое

Российскую нефть сорта ESPO из Приморья в Китай перевозят китайские, турецкие и греческие компании, узнал Bloomberg. Они могут зарабатывать около $1,6 млн за раз, а время в пути составляет всего около пяти дней

Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.

По словам судовых брокеров, столь прибыльная торговля стала «обычным делом» для судовладельцев из Китая, Турции и Греции. Как пояснило агентство, военная операция на Украине и последовавшие санкции привели к тому, что перевозкой российской нефти готовы заниматься меньше судовладельцев, поскольку часть из них опасаются нанести ущерб своей репутации или нарушить санкции.

Наряду с российским «Совкомфлотом» одна из самых активных компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, — это китайская Cosco Shipping Holdings, со ссылкой на собственные данные и судовых брокеров пишет Bloomberg. Помимо этого, в перевозке участвуют турецкие Active Shipping & Management Ltd, BEKS Ship Management & Trading SA и Dynacom Tankers Management Ltd, а также греческие компании Avin International Ltd и Estoril Navigation Ltd.

Речь идет о доставке ESPO — сорта легкой малосернистой нефти, добываемого в Восточной Сибири. По словам судовых брокеров, доставка российской нефти на танкере типа афрамакс (такие нефтеналивные суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания, то есть ходят в морях и океанах на удалении более 200 миль от порта), как правило, занимает около пяти дней, что делает этот маршрут одним из самых прибыльных в мире из-за столь небольшого времени в пути. Всего афрамакс может перевозить около 730 тыс. барр. нефти.

Как сообщал Bloomberg, Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки на фоне ограничений из-за событий на Украине и санкций.

В мае Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти — почти 8,42 млн т, сместив с первого места Саудовскую Аравию, сообщил Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По данным агентства, это на четверть выше, чем в апреле. Такую динамику оно объяснило предоставлением скидок китайским покупателям на фоне международных санкций.