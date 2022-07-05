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Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое

Российскую нефть сорта ESPO из Приморья в Китай перевозят китайские, турецкие и греческие компании, узнал Bloomberg. Они могут зарабатывать около $1,6 млн за раз, а время в пути составляет всего около пяти дней
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Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.

По словам судовых брокеров, столь прибыльная торговля стала «обычным делом» для судовладельцев из Китая, Турции и Греции. Как пояснило агентство, военная операция на Украине и последовавшие санкции привели к тому, что перевозкой российской нефти готовы заниматься меньше судовладельцев, поскольку часть из них опасаются нанести ущерб своей репутации или нарушить санкции.

Наряду с российским «Совкомфлотом» одна из самых активных компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, — это китайская Cosco Shipping Holdings, со ссылкой на собственные данные и судовых брокеров пишет Bloomberg. Помимо этого, в перевозке участвуют турецкие Active Shipping & Management Ltd, BEKS Ship Management & Trading SA и Dynacom Tankers Management Ltd, а также греческие компании Avin International Ltd и Estoril Navigation Ltd.

Речь идет о доставке ESPO — сорта легкой малосернистой нефти, добываемого в Восточной Сибири. По словам судовых брокеров, доставка российской нефти на танкере типа афрамакс (такие нефтеналивные суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания, то есть ходят в морях и океанах на удалении более 200 миль от порта), как правило, занимает около пяти дней, что делает этот маршрут одним из самых прибыльных в мире из-за столь небольшого времени в пути. Всего афрамакс может перевозить около 730 тыс. барр. нефти.

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Фото:Costas Baltas / Reuters

Как сообщал Bloomberg, Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки на фоне ограничений из-за событий на Украине и санкций.

В мае Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти — почти 8,42 млн т, сместив с первого места Саудовскую Аравию, сообщил Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По данным агентства, это на четверть выше, чем в апреле. Такую динамику оно объяснило предоставлением скидок китайским покупателям на фоне международных санкций.

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