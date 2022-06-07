Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Меркель назвала причину приступов дрожи в 2019 году Политика, 00:59
Антонов заявил об адекватных мерах при поставках Киеву дальнобойных ракет Политика, 00:57
Запреты ЕС затронут €900 млн торговли жмыхом и химикатами с Россией Экономика, 00:00
Валиева, Загитова, Медведева. Кто не выиграл бы медали с новым цензом Спорт, 00:00
Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель Экономика, 07 июн, 23:58
Германия не смогла взять реванш у Англии за поражение на Евро-2020 Спорт, 07 июн, 23:56
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 07 июн, 23:38
Минобороны заявило об обстреле ВСУ регионов России гаубицами НАТО Политика, 07 июн, 23:18
США призвали сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы Политика, 07 июн, 23:10
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 07 июн, 22:29
В НАТО отказались гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии Политика, 07 июн, 22:12
Глава МИД Черногории объяснил запрет на пролет самолета Лаврова Политика, 07 июн, 22:02
Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым Политика, 07 июн, 21:58
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 07 июн, 21:43
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель

По новому прогнозу, средняя цена нефти в 2022 году составит около $100 за баррель, что на $24 больше, чем ВБ ожидал ранее. Кроме того, стоимость нефти в отдельные моменты может вплотную приближаться к $140, полагают аналитики
BRENT BRENT $121,3 +1,36%

Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения свои прогнозы относительно цен на нефть в 2022 и 2023 годах на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций, говорится в прогнозе банка.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году средняя цена барреля нефти может вплотную приблизиться к $140. Это неблагоприятный прогноз, реализацию которого аналитики ожидают в случае, если Запад введет дополнительные санкции против энергетического сектора, в частности, в отношении страхования перевозок российской нефти танкерами. Согласно базовому прогнозу, в среднем цены на нефть в 2022 году составят $100 — эти ожидания также были пересмотрены в сторону увеличения (примерно на $24).

В 2023 году, согласно обновленному прогнозу, стоимость нефти может повышаться примерно до $110 за баррель, в базовом прогнозе — примерно до $90.

Цена нефти Brent превысила $118 за баррель на фоне согласования эмбарго
Экономика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Санкции, введенные против России в ответ на вторжение, как ожидается, будут иметь длительные негативные последствия для добычи сырой нефти и природного газа на фоне ухода иностранных нефтяных компаний, снижения инвестиций и ограничения доступа к зарубежной технике. Ожидается, что цены будут умеренными в 2023 году, поскольку производство растет в других местах, в том числе в США; однако они будут намного выше, чем прогнозировалось ранее, и значительно выше среднего показателя за последние пять лет», — говорится в прогнозе.

В целом цены на энергоносители в 2022 году вырастут на 52%, что на 47 п.п. больше, чем прогнозировалось ранее.

В прогнозе Всемирного банка также приводятся оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в условиях санкций экспорт нефти из России может временно сократиться на 2,5 млн баррелей в день, что составляет около 30% российского экспорта и около 3% мировых поставок. В МЭА при этом полагают, что дефицит удастся восполнить за счет переориентации на другие рынки, использование резервов нефти и, возможно, увеличения добычи странами ОПЕК.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: почему McDonald's не уступает конкурентам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Какие инструменты помогут CFO успешно справиться с защитой бюджета
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: John Minchillo / AP Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей
Инструкции
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи

Сейчас августовский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже торгуется в районе $120 за баррель. В начале марта вице-премьер Александр Новак допускал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, в частности, к скачку цен до $300.

В начале июня ЕС ввел в действие шестой пакет санкций, который предусматривает запрет на ввоз в ЕС российской нефти морем, но исключает поставки по нефтепроводу «Дружба».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
цены на нефть нефть Всемирный банк
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
США призвали сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы
Политика
Reuters узнал о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
Бизнес
Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter