Новак допустил рост цен на нефть выше $150 за баррель к концу года
К концу 2022 года цены на нефть могут превысить $150 за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По данным на 16 июня, нефть сорта Brent торгуется по $118 за баррель.
«В принципе я не исключаю, что цены к концу года могут быть и $150 за баррель, а может быть, и выше. Все зависит от логистики, которая будет складываться в Европе», — сказал Новак (цитата по ТАСС). Он также отметил, что благодаря высоким ценам на энергоресурсы России удается компенсировать убытки от снижения объемов нефтяных поставок и продажи российской нефти с дисконтом.
По словам вице-премьера, существуют «определенные трудности, связанные с расчетами» за нефть со стороны партнеров, поэтому российские нефтяники «активно выходят на договоренности, новые уровни — на национальные пары валют».
Объем добычи нефти в России в среднем по году Новак оценил в 500 млн т, но отметил, что эта оценка может поменяться. Он подчеркнул, что в мире «усиливается конкуренция за существующие энергоресурсы», поскольку «свободных мощностей нефтяных нет», они составляют «только несколько млн барр. в сутки».
Новак не исключил, что мировой спрос на нефть в текущем году выйдет на уровень до пандемии, а в ближайшие годы вырастет еще на 4–5 млн барр. в сутки, для чего предстоит найти дополнительные мощности добычи.
В начале июня свой прогноз по ценам на нефть опубликовал Всемирный банк. Согласно данным аналитиков, в 2022 году средняя цена барреля нефти при неблагоприятных обстоятельствах может вплотную приблизиться к $140. Реализацию такого прогноза ожидают в случае, если Запад введет дополнительные санкции против энергетического сектора — ранее страны ЕС и США уже согласовали нефтяное эмбарго против России. Согласно базовому прогнозу, в среднем цены на нефть в 2022 году составят $100.
Вашингтон отказался от импорта российской нефти еще в марте этого года. Европейский союз принял решение ввести частичное нефтяное эмбарго в конце мая, причем этому предшествовало длительное согласование условий. В итоге страны ЕС решили ввести запрет на морские поставки нефти, исключив из ограничений экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Также Евросоюз договорился с Великобританией запретить страхование перевозок российского топлива по всему миру.