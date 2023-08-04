Власти разрешили параллельный импорт очков Ray Ban, но не линз Acuvue

Минпромторг разрешил параллельный импорт очков Ray Ban и Jimmy Choo, но не линз Acuvue

В обновленный список товаров для параллельного импорта вошли разные бренды фотоаппаратов и очков. Там не оказалось контактных линз Acuvue — как пояснил Минпромторг, «правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Власти утвердили обновленный перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. Распоряжение Минпромторга опубликовано на портале правовых актов.

В список вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, запчасти для японских автомобилей Isuzu, батарейки и аккумуляторы Duracell и Panasonic. Помимо того, власти разрешили параллельный импорт очков различных брендов, например Ray Ban, Givenchy, Emporio Armani, Love Moschino, Kenzo, Karl Lagerfeld, Jacquemus и Jimmy Choo.

При этом в перечне нет контактных линз Acuvue. Как пояснили ТАСС в Минпромторге, «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

В мае участники рынка рассказывали «Коммерсантъ FM», что компания Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) стала рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта; на этом фоне стоимость линз в России подскочила в полтора раза. Минпромторг после этого пообещал не допустить дефицита этой продукции и включить ее в список для параллельного импорта в случае необходимости. Johnson & Johnson сообщила в конце мая, что поставки линз Acuvue в Россию продолжаются.

Минпромторг в начале недели представил предварительный обновленный список товаров. В перечне осталась продукция иностранных производителей электронной техники, таких как IBM, HP, Acer, Asus, Dell и другие. АНО «Вычислительная техника» (в нее входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) ранее предложила убрать продукцию зарубежных вендоров из параллельного импорта.

Закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя — вступил в силу летом 2022 года. Как заявляли в Минпромторге, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.