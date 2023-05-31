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Мантуров назвал условие вывода линз J&J из списка параллельного импорта

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами ACUVUE, — сообщили РБК в пресс-службе компании 30 мая. В компании также заявили, что придают основополагающее значение доступу потребителей к продукции для здоровья. Несмотря на сообщение J&J в ходе расширенного заседания коллегии Минпромторга вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что пока в ведомстве не собираются принимать решение об исключении продукции американской компании из перечня для параллельного импорта.

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят, что коллеги-производители Johnson & Johnson сохраняют свое присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson», — подчеркнул Мантуров.

Решение о включении линз Johnson & Johnson, наряду с аналогичным товаром Alcon Laboratories и Bausch & Lomb в перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг принял в конце прошлой недели после появления информации о том, что J&J собирается приостановить импорт линз в Россию.

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Теги
София Прохорчук София Прохорчук
Johnson & Johnson линзы параллельный импорт Денис Мантуров Минпромторг
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