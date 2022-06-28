Путин подписал закон о параллельном импорте

Закон защищает российский бизнес от ответственности, если правообладатель решит, что его права нарушены и подаст в суд. Перечень товаров для параллельного импорта ранее опубликовал Минпромторг

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт и освобождающий от ответственности за него. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе говорится, что импорт товаров, перечень которых устанавливают власти России, не будет являться «нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности».

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов, комментируя подписание закона, заявил, что документ защищает российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд. «Внесенные изменения в закон уточняют, что на предпринимателей (в том числе участвующих в импорте, перевозке, хранении товаров) не распространяется не только гражданская, но и административная и уголовная ответственность», — передала его слова пресс-служба ведомства.

Тихонов пояснил, что закон не означает разрешение контрафакта, подделки как и раньше будут пресекаться. «Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством — при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень», — пояснил он.

Госдума приняла закон 21 июня. В пояснительной записке к документу поясняется, что он разработан для снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением санкций. Западные страны ограничили импорт в Россию ряда товаров, включая люксовую одежду и парфюмерию, продукцию из железа, стали и других металлов. Кроме того, некоторые компании приостановили поставки в Россию, ряд брендов объявил об уходе с российского рынка.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и других. Был разрешен ввоз без согласия правообладателя оружия, отопительных котлов и ядерных реакторов, мебели, транспортных средств, одежды, обуви, электроники.

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В конце марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешил ввозить в Россию востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателя. Ранее никакие товары без разрешения правообладателя продавать в России было нельзя.

Глава ФАС Максим Шаскольский в интервью РБК говорил, что механизм параллельного импорта стал возвратом «к нормальной экономической действительности, которая действовала в России до 2002 года», сегодня она действует во многих странах мира. По словам Шаскольского, иначе Россия так и жила бы в ситуации, когда «правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены».