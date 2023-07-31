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Минпромторг предложил включить в параллельный импорт батарейки Duracell

Минпромторг предложил включить в параллельный импорт камеры Kodak и батарейки Duracell
Сюжет
Война санкций
Минпромторг предложил добавить в новый список фотоаппараты Canon и Sony, а также батарейки Duracell. Перечень пока не прошел Минюст
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Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минпромторг подготовил обновленный список товаров для параллельного импорта, документ есть у РБК. Его пока не утвердил Минюст.

В новую версию перечня вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell.

В списке есть запчасти для автомобилей Isuzu. Также в перечне осталась продукция зарубежных производителей электроники: Acer, IBM, HP и другие. Исключить иностранную технику из параллельного импорта предлагал АНО «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.), Минпромторг обсуждал эту идею с отечественными производителями.

Представитель Минпромторга сообщил «Ведомостям», что решение об исключении серверов и систем хранения данных из списка «может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам», если они подтверждены данными «производства аналогичных отечественных товаров». «Такие данные от производителей в Минпромторг не поступали», — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя — летом 2022 года. В список вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе автомобильных Land Rover, Jaguar, Bentley, производителей электроники Apple, Samsung и других.

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Перечень не раз корректировали, добавляя новые или исключая прежние позиции. Например, в марте в него добавили продукцию IKEA, а также бренды одежды, косметики и парфюмерии, в том числе Tommy Hilfiger, Kerastase, Yves Saint Laurent, Lancome, Giorgio Armani и другие.

Duracell объявила об уходе с российского рынка в апреле 2023 года. При этом компания решила не сворачивать проекты по утилизации батареек.
 

Теги
Минпромторг параллельный импорт Минюст Duracell Sony Canon Fujifilm
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