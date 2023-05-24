Минпромторг пообещал не допустить дефицита контактных линз

Минпромторг: контактные линзы в случае дефицита включат в список для параллельного импорта

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В случае прекращения поставок контактных линз в Россию власти оперативно примут меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«В Минпромторге России обещают, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в сообщении.

Там в министерстве прокомментировали информацию о том, что поставщики товаров Johnson & Johnson (выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали уведомлять оптиков о приостановке импорта продукции. Как отмечает «Коммерсантъ ФМ», стоимость некоторых линз на фоне решения американского бренда подскочила в полтора раза.

На прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе контактные линзы.

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