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«Коммерсантъ» узнал об обсуждении ограничения импорта техники Acer и IBM

«Коммерсантъ»: в России могут ограничить параллельный импорт техники Acer и IBM
Власти обсуждают с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники таких брендов, как Acer, Asus, IBM, Dell, HP, пишет газета. В Минпромторге подтвердили обсуждение

Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке электроники.

В частности, консорциум АНО «Вычислительная техника» (входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) предлагает исключить из перечня для импорта технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric, сообщает издание.

По словам другого собеседника, в Минэкономики хотят ограничить параллельный импорт в страну продукции брендов IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что инициатива обсуждается и ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». В Минцифры допускают возможность рассмотрения вопроса об ограничении импорта «только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».

Схема параллельного импорта заработала в прошлом году, после того как многие зарубежные компании перестали поставлять свою продукцию в Россию в ответ на военные действия на Украине. В список товаров, подлежащих ввозу без разрешения правообладателя, в частности, вошли электроника (Apple, Samsung, Intel, Sony и др.), автомобили, парфюмерия, алкоголь и прочее. В рамках этого механизма в страну с начала мая по начало декабря 2022 года ввезли товаров на сумму более $20 млрд, сообщал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

В середине мая вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программу параллельного импорта, скорее всего, продлят на 2024 год — для товаров, в которых «имеется потребность». Список продолжит сокращаться «для мотивации» отечественных производителей, отметил он.

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