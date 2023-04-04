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«Ъ» узнал о разрешении властей выплатить Shell долю в «Сахалине-2»

«Коммерсантъ»: НОВАТЭК получил согласие на выплату Shell ₽94,8 млрд за долю в «Сахалине-2»
Shell сможет получить за свою долю всю сумму — 94,8 млрд руб. и вывести эти средства из России на зарубежный счет
НОВАТЭК NVTK ₽1 191 +2,02% Купить
Shell SHEL $61 +0,81% Купить
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Власти России разрешат перечислить компании Shell на зарубежный счет средства за ее долю в размере 27,5% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», которую намеревается выкупить НОВАТЭК, пишет «Коммерсантъ».

«НОВАТЭК получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму — 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России. НОВАТЭК собирается приобрести долю Shell и уже подал заявку в правительство», — отмечает издание.

«Коммерсантъ» также пишет, что российские власти собирались провести аудит проекта «Сахалин-2», подозревая Shell в нанесении ущерба и планируя уменьшить сумму платежа на объем такого ущерба. «Но, по мнению НОВАТЭКа, выявленные недостатки можно покрыть за счет полагавшихся Shell дивидендов от участия в «Сахалине-2» за 2021 год, которые она полностью не получила», — отмечает газета.

В настоящее время, согласно указу президента, средства Shell за долю в проекте могут быть перечислены только на счет типа С и оставаться в стране. Источники «Коммерсанта» сообщили, что глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился к Путину с просьбой разрешить перечислить средства Shell на зарубежный счет с целью «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Издание сообщает, что президент «поставил на письме визу «Согласен». При этом в НОВАТЭКе газете не ответили на просьбу о комментарии, а в «Газпроме» от комментариев отказались.

«Мы не комментируем эту тему, никогда не комментируем деловую переписку», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-служба НОВАТЭКа не ответила на запрос РБК.

Прошлым летом у проекта «Сахалин-2» сменился оператор: им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалинская энергия». Создано оно было в соответствии с указом президента от 30 июня «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ предусматривал передачу всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной кабинетом министров компании в целях защиты национальных интересов и экономической безопасности страны. Имущество «Сахалин Энерджи» по указу передается государству, новый оператор получил право безвозмездного пользования.

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Акционерами Sakhalin Energy выступали «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Согласно указу «Газпром» получил долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании», доли остальных акционеров созданный оператор получит в собственность.

Англо-голландская Shell в конце февраля прошлого года объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» — как из «Сахалина-2», так и из Salym Petroleum Development, «Гыдан Энерджи» и «Северного потока-2».

В прошлом сентябре об интересе к «Сахалину-2» заявил глава НОВАТЭКа Михельсон.

В 2009 году на Сахалине заработал первый в России завод по производству СПГ. Проектная мощность двух технологических линий — 9,6 млн т сжиженного газа в год. В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун–Астохское и Лунское месторождения нефти и газа в Охотском море, добыча осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции. Добытые нефть и газ поступают по транссахалинскому трубопроводу через объединенный береговой технологический комплекс в производственный комплекс «Пригородное». Последний включает завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
Тимофей Дзядко
НОВАТЭК «Сахалин-2» Shell доля выплата
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