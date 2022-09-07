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Михельсон заявил об интересе к проекту «Сахалин-2»

НОВАТЭК заинтересовался покупкой доли в «Сахалин-2» после ухода Shell
Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК заинтересован в покупке доли в СПГ-заводе «Сахалин-2», заявил глава компании Леонид Михельсон. Этот завод подконтролен «Газпрому», из проекта выходит Shell
НОВАТЭК NVTK ₽1 188,4 +2,11% Купить
«Газпром» GAZP ₽244,53 -0,6% Купить
Леонид Михельсон
Леонид Михельсон (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

НОВАТЭКу, крупнейшему в России производителю сжиженного природного газа (СПГ), интересно участие в СПГ-проекте «Сахалин-2». Об этом заявил журналистам совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее», — сказал он. После аудита компания окончательно примет решение, участвовать ли в покупке доли в этом проекте.

«Сахалин-2», реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции, — первый в России СПГ-завод, производит около 11,5 млн т в год. В рамках него осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. До последнего времени оператором «Сахалин-2» была компания Sakhalin Energy, зарегистрированная на Бермудских островах, 50% плюс одна акция которой принадлежит «Газпрому», англо-британской Shell — 27,5% акций, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Но после начала военной спецоперации России на Украине Shell, как и многие другие западные компании, заявила о планах выхода из этого проекта.

Shell продаст доли в ключевых совместных проектах с «Газпромом»
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

30 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым оператором «Сахалин-2» станет российская компания ООО «Сахалинская Энергия». Контрольный пакет в этой компании получил «Газпром». В конце августа Mitsui и Mitsubishi сообщили российским властям о желании сохранить долю в проекте и правительство разрешило им передать аналогичные пакеты акций в новом операторе (12,5% и 10%). Потенциальный покупатель оставшихся акций (27,5%) должен быть российским юридическим лицом и иметь опыт в отрасли крупнотоннажного СПГ, говорится в постановлении правительства, опубликованном во вторник, 6 сентября. Накануне, 5 февраля, Путин заявил на совещании в Петропавловске-Камчатском, что на участие в «Сахалине-2» есть несколько претендентов: «Что касается «Сахалина-2», желающих войти в этот проект у нас достаточно. И иностранцев, и российских юридических лиц».

НОВАТЭКу принадлежит крупнейший в России СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, сейчас компания строит второй завод в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ-2» (19,8 млн т в год, три очереди по 6,6 млн т каждая). Первая очередь этого завода должна быть запущена в декабре 2023 года, рассказал Михельсон 7 сентября.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» о возможном партнерстве с НОВАТЭКом по развитию «Сахалин-2».

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