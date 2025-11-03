 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Mazda потеряла право выкупа доли в совместном предприятии с «Соллерс»

Mazda Motor потеряла возможность вернуть свою долю в совместном предприятии с «Соллерс». Компания покинула российский рынок в 2022 году и не воспользовалась правом выкупа в положенный срок
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Японская Mazda Motor не сможет выкупить обратно свою 50-процентную долю в совместном предприятии во Владивостоке. Об этом сообщил Reuters ее бывший российский партнер «Соллерс».

Компания не воспользовалась правом выкупа в положенный срок. Покинув российский рынок в 2022 году, мировые автопроизводители, включая Mazda, Renault, Mercedes-Benz и Hyundai, продали свои активы российским компаниям за символические суммы и договорились об их обратном выкупе в течение нескольких лет.

Mazda по истечению срока в три года лишилась права обратного выкупа, отмечает Reuters. Ее доля была продана компании «Соллерс» за €1 в октябре 2022 года.

«Группа «Соллерс» не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — заявили Reuters в компании «Соллерс».

Там уточнили, что завод во Владивостоке, мощность которого составляла до 50 тыс. автомобилей в год, был вновь запущен в 2023 году и теперь выпускает автобусы под брендом «Соллерс».

РБК направил запрос в «Соллерс».

В середине сентября президент автомобильного холдинга Major Михаил Бахтияров в эфире Радио РБК заявил, что Toyota, KIA, Hyundai и Mazda готовы возобновить работу в России. По его словам, процесс займет около года и может начаться после завершения конфликта на Украине.

В марте 2022 года свою работу в России приостановила также Renault. Cпустя два месяца компания подписала соглашение о передаче своих российских активов в госсобственность, долю в АвтоВАЗе передали с опционом на шесть лет, в течение которых французская компания может выкупить акции обратно. Тем летом ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», позднее на предприятии стартовало производство. Renault тогда оценивал стоимость своих активов в России в €2,195 млрд.

Об опционе обратного выкупа с покупателем своих российских активов договорился и немецкий автоконцерн Mercedes-Benz. Его российские активы купил дилер «Автодом в апреле 2023 года. Опцион на обратный выкуп через несколько лет использовала немецкая компания Henkel, также продавшая активы в апреле 2023-го. 

Французский косметический концерн L'Occitane Group, продавший российский актив в июне 2022 года, тоже имеет право провести обратный выкуп в течение пяти лет, начиная с июня 2025 года.

Mazda Sollers доля выкуп
