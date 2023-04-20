Производитель клея «Момент» и «Лоска» согласился продать бизнес в России

Бизнес немецкой Henkel в России за 54 млрд руб. согласился купить консорциум инвестиционных компаний, среди которых есть структура владельца «Фармстандарта» Харитонина. «Хенкель Рус» теперь называется LAB Industries

Фото: Марина Мамонтова / РИА Новости

Henkel подписала соглашение о продаже российского бизнеса с консорциумом инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, сообщила компания.

«Все покупатели имеют налаженные и давние деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США», — отметила Henkel.

Сумма сделки составит 54 млрд руб., ее одобрили российские регуляторы, но пока она не закрыта.

Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и др., а также клеи «Момент», «Метилан» и др. В стране у Henkel было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае, и 12 офисов. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб.

Augment Investments — это структура владельца производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, Kismet Capital — инвестиционная компания Ивана Таврина, Elbrus Services — компания основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова. О том, что эти организации собираются выкупить российские активы Henkel, ранее сообщили источники РБК и «Ведомостей».

Собеседники газеты отмечали, что структура Харитонина будет мажоритарным владельцем. По их данным, договор предусматривает опцион обратного выкупа активов. Источник РБК отмечал, что для Крюкова получение доли в бывшей Henkel будет личной инвестицией.

Henkel, работавшая в России около 30 лет, объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. С 1 января 2023 года российское подразделение компании начало работу самостоятельно под новым коммерческим названием LAB Industries. Компания начала русификацию брендов — как писал «Деловой Петербург», в продаже появились стиральные порошки «Персил», кондиционеры «Вернель», туалетные блоки «Бреф».