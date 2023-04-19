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Mercedes договорился с «Автодомом» о возможности обратного выкупа акций

Mercedes договорился с купившим его активы «Автодомом» об опционе на обратный выкуп
Дилер «Автодом» стал покупателем российских активов Mercedes, в том числе подмосковного завода. Немецкий концерн договорился об опционе на обратный выкуп акций в случае снятия санкций
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz договорился с покупателем своих российских активов, дилером «Автодом», об опционе обратного выкупа, сообщает газета Handelsblatt.

«Мы согласовали с покупателем опцион, который позволит нам выкупить акции компании в случае снятия санкций», — говорится в сообщении.

О том, что «Автодом» купил российские активы Mercedes-Benz, стало известно 19 апреля. В контур сделки вошли подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР), занимавшаяся лизингом и страхованием автомобилей «Мерседес-Бенц Капитал Рус», дочерний банк компании «Мерседес-Бенц Банк Рус».

РБК в «Автодоме» сообщили, что пока сделка не закрыта, идет работа
«с госорганами по [ее] финализации».

О намерении уйти с российского рынка и передать активы «Автодому» в немецком концерне сообщили в прошлом октябре. Однако в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на активы Mercedes было несколько претендентов.

В мае прошлого года с опционом обратного выкупа свои активы в России продала французская группа Renault. Они перешли в собственность государства и правительства Москвы: 100% акций «Рено Россия» получили столичные власти; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранил «Ростех». Обратный выкуп активов может быть реализован в течение следующих шести лет.

В июне завод в Москве «Рено Россия» переименовали в «Московский автомобильный завод Москвич». На нем начали производство автомобилей одноименной марки.

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