«Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье
Дилерская группа «Автодом» стала владельцем российских активов немецкого концерна Mercedes-Benz, в контур сделки входит подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР) и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», занимавшаяся лизингом и страхованием автомобилей. Сведения об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Дилер стал владельцем 100% предприятий.
«До конца сделка не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии», — сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Автодом».
В сделку входят и другие российские активы Mercedes-Benz, в частности дочерний банк компании — «Мерседес-Бенц Банк Рус». Приобретение банка «Автодомом» президент Владимир Путин разрешил в начале февраля. Пока смена собственника банка в реестре не отражена.
«Автодом» планирует после завершения сделки восстановить отгрузку запчастей, а также изучает возможность заниматься продажами автомобилей Mercedes, которые приедут в Россию по параллельному импорту, а также возобновить производство на заводе. Гендиректор дилера Андрей Ольховский в прошлом декабре оценивал, что завод восстановит деятельность в течение восьми-девяти месяцев, компании пока необходимо найти нового партнера.
О намерении уйти с российского рынка и передать активы «Автодому» в немецком концерне сообщили в прошлом октябре. Однако в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на активы Mercedes есть несколько претендентов.
Завод Mercedes-Benz расположен в Есипово, он открылся в 2019 году. Площадь предприятия составляет 85 га, концерн вложился в обучение персонала, строительство и оборудование более 19 млрд руб. Собственниками в пропорции 80:20 являлись немецкий концерн Mercedes-Benz AG и российское СП «Даймлер КамАЗ Рус».