«Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье

Дилер «Автодом» стал владельцем завода и компании по лизингу Mercedes в России

Инвестиции в подмосковный завод Mercedes-Benz превысили 19 млрд руб., теперь производство продано дилеру «Автодом», который стал 100%-ным собственником. Концерн заявил о решении покинуть рынок в России прошлой осенью

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Дилерская группа «Автодом» стала владельцем российских активов немецкого концерна Mercedes-Benz, в контур сделки входит подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР) и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», занимавшаяся лизингом и страхованием автомобилей. Сведения об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Дилер стал владельцем 100% предприятий.

«До конца сделка не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии», — сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Автодом».

В сделку входят и другие российские активы Mercedes-Benz, в частности дочерний банк компании — «Мерседес-Бенц Банк Рус». Приобретение банка «Автодомом» президент Владимир Путин разрешил в начале февраля. Пока смена собственника банка в реестре не отражена.

«Автодом» планирует после завершения сделки восстановить отгрузку запчастей, а также изучает возможность заниматься продажами автомобилей Mercedes, которые приедут в Россию по параллельному импорту, а также возобновить производство на заводе. Гендиректор дилера Андрей Ольховский в прошлом декабре оценивал, что завод восстановит деятельность в течение восьми-девяти месяцев, компании пока необходимо найти нового партнера.

О намерении уйти с российского рынка и передать активы «Автодому» в немецком концерне сообщили в прошлом октябре. Однако в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на активы Mercedes есть несколько претендентов.