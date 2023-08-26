branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
Боррель заявил о «беспрецедентном» падении объемов торговли России и ЕС Политика, 26 авг, 23:47
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 26 авг, 23:40
Маск предложил Минюсту США подать в суд на самого себя Технологии и медиа, 26 авг, 23:29
Подоляк подтвердил «секретную» встречу Залужного с военными из стран НАТО Политика, 26 авг, 23:10
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 26 авг, 22:59
В Брянской области сбили украинский беспилотник Политика, 26 авг, 22:55
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Таиланд запланировал увеличить срок безвизового пребывания для россиян Политика, 26 авг, 22:25
Кадыров заявил о потере подразделением ВСУ 75% личного состава Политика, 26 авг, 22:00
Умер режиссер Глеб Панфилов Общество, 26 авг, 21:58
Папа римский назвал главный грех журналистов Политика, 26 авг, 21:45
«Спартак» продлил серию без побед в Российской премьер-лиге Спорт, 26 авг, 21:29
Пушилин сообщил о 60 обстрелах ДНР за сутки Политика, 26 авг, 21:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 26 авг, 21:21
Война санкций ,  
0 

Боррель заявил о «беспрецедентном» падении объемов торговли России и ЕС

Боррель заявил о «беспрецедентном» падении торговли России и ЕС на фоне санкций
Сюжет
Война санкций
По данным Борреля, и импорт, и экспорт между Россией и ЕС сократились более чем на 50% по сравнению с прошлыми годами, в энергетическом секторе падение еще выше. Москва называла санкции беспрецедентными и нелегитимными
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото: Juanma Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Импорт из России в Евросоюз в прошлом году упал почти на 60%, в первом квартале этого года сокращение превысило 75%, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для своего блога «Да, санкции против России работают».

«По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал 2023 года — 75%, а для энергетических товаров падение еще больше — минус 80%», — написал он.

Сократился и вывоз товаров из Евросоюза в Россию, отметил Боррель. По его данным, санкции охватили 54% экспорта из ЕС в Россию, который был в 2021-м году. Снижение общего экспорта в 2022-м составило 52% по сравнению со среднегодовым уровнем прошлых лет, указал глава европейской дипломатии. На 78% в прошлом году упал экспорт товаров двойного назначения и технологий, необходимых для производства оборудования и вооружений по сравнению с тремя годами ранее. Падение экспорта коснулось и отраслей, не затронутых санкциями, в среднем более чем на 10%, утверждает Боррель.

ЕС в общей сложности ввел 11 пакетов санкций против России. Страны-члены объединения, в частности, отказались от покупки российского угля и ввели эмбарго на поставки российской нефти морским путем, многие не получают ее и по трубопроводам. Упали и поставки газа на фоне выхода из строя «Северных потоков».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад оказывает на страну «беспрецедентное санкционное давление», вводимые ограничения нелегитимны. Их цель — «ослабление, выматывание России», истощение ее «экономических, технологических и оборонных возможностей», ограничение суверенитета и в конечном итоге — попытка заставить «отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике». По словам Лаврова, западные страны также пытаются «отвадить» партнеров Москвы от любого сотрудничества с ней.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Жозеп Боррель санкции Евросоюз
Материалы по теме
Володин назвал Россию крупной экономикой Европы в условиях санкций
Экономика
Бербок назвала причину устойчивости России к санкциям Запада
Экономика
Байден объявил о новых санкциях против России
Политика