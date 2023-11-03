Захарова связала санкции с мечтами о стратегическом поражении России

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новые санкции США стали продолжением политики нанесения России стратегического поражения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«[Это] продолжение политики по нанесению нам, как они формулируют, стратегического поражения. <...> Но, как вы понимаете, не дождутся», — сказала Захарова, комментируя введение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

Представитель МИД предположила, что «козней будет, наверное, еще немало». По ее словам, в России «научились с этим со всем не просто справляться, но и использовать это в своих же собственных интересах».

США 2 ноября ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России. В список попали АФК «Система», Почта Банк, структуры «Газпром нефти», МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи.

Кроме того, Министерство торговли США ограничило поставку американских технологий и товаров для 12 российских компаний. Американские власти считают, что добавленные в список организации поддерживают российские Вооруженные силы «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов».

В конце октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию не пугает перспектива сохранения санкций еще на пять—десять лет. «Россия не одно десятилетие живет в этом режиме и достаточно адаптировалась», — сказал он, допустив, что «попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться».