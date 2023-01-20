Хорватский президент заявил об ущербе Европе от антироссийских санкций

Зоран Миланович (Фото: пресс-служба президента Хорватии)

Санкции против России нанесли ущерб Европе и сблизили Москву и Пекин, заявил Associated Press президент Хорватии Зоран Миланович.

«Вопрос в том, какой ущерб [санкции] нанесут нам. Это наносит ущерб Европе. Нам удалось сблизить Россию и Китай. В чьих интересах это?» — сказал он.

Он призвал ответить на свой вопрос тех, кто от «его имени» принимает решения насчет общеевропейских санкций против России.

Свое заявление Миланович сделал после переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак. На пресс-конференции он сообщил, что у него вызывает раздражение подход ЕС к наказаниям стран-членов. В частности, речь идет о заморозке финансирования Будапешта на €7,5 млрд в прошлом году из-за несоблюдения Венгрией принципа верховенства права. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность нецелевым расходованием средств и недостаточным обеспечением демократических прав в стране.



Венгрия — одна из немногих государств-членов ЕС, которое не всецело разделяет политику Брюсселя в отношении Москвы и Киева. Например, в декабре прошлого года республика наложила вето на выделение пакета финансовой помощи Украине в размере €18 млрд в 2023-м. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что в интересах Будапешта не отказываться от всех экономических отношений с Москвой, такую позицию он назвал провенгерской.



Хорватию, вступившую в Евросоюз в 2013-м, также можно отнести к странам, не всегда поддерживающим политику ЕС. Миланович уже заявлял, что считает санкции в отношении Москвы нонсенсом, а США и НАТО обвинял в ведении против России прокси-войны.