Силуанов допустил отказ от доллара при торговле нефтью

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. В этой связи он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выступая в эфире телеканала «Россия», Силуанов заявил, что считает возможным вариант, при котором расчеты при торговле нефтью будут осуществляться в национальной валюте, а не в долларах, как это происходило до нынешнего времени.

«Не исключено», — ответил министр на соответствующий вопрос ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — цитирует Силуанова агентство ТАСС.

Глава Минфина также заверил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России, приведя в качестве примера «Макдональдс». «В этих компаниях работают наши граждане», — объяснил он позицию кабинета министров.

Ранее представители российских властей не раз говорили о желании переходить на расчеты в национальных валютах. Так, президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума указывал на препятствия, которые создают США при расчетах в долларах.

«Пытаясь решить текущие конъюнктурные и политические вопросы, они подрывают доверие к своей валюте как единственной по сути мировой резервной валюте. И все без исключения начинают задумываться о том, как уйти от этой монополии», — заявил в конце мая глава государства.