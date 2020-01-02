На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Власти не могут запретить украинским компаниям напрямую закупать топливо у «Газпрома», но он должен играть «по правилам ЕС» и не иметь монополии. Прямые закупки российского газа на определенном этапе может организовать «Нафтогаз»

Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, газовый рынок Украины должен работать только по правилам ЕС, требованиям Третьего энергетического пакета, а энергетика должна быть интегрирована в европейскую. «Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», — отметил Кулеба.

Он добавил, что Россия не должна использовать газ в качестве инструмента шантажа или для развития коррупции среди национальных элит. Украина не сможет запретить своим компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с договоренностями между ними, заявил Кулеба, но «Газпром» станет участником украинского рынка лишь с учетом европейских норм. «Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», — сказал Кулеба.

Он предположил также, что, вероятно, на определенном этапе напрямую топливо у «Газпрома» будет закупать украинский «Нафтогаз». По его словам, такое развитие событий будет укладываться в рамки рыночных механизмов, «без коррупции, шантажа и без «газовой иглы». «Я убежден, что все это мы оставим позади», — заключил Кулеба.