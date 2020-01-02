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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Власти не могут запретить украинским компаниям напрямую закупать топливо у «Газпрома», но он должен играть «по правилам ЕС» и не иметь монополии. Прямые закупки российского газа на определенном этапе может организовать «Нафтогаз»
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 084,95 -1,5% Купить
Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, газовый рынок Украины должен работать только по правилам ЕС, требованиям Третьего энергетического пакета, а энергетика должна быть интегрирована в европейскую. «Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», — отметил Кулеба.

Он добавил, что Россия не должна использовать газ в качестве инструмента шантажа или для развития коррупции среди национальных элит. Украина не сможет запретить своим компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с договоренностями между ними, заявил Кулеба, но «Газпром» станет участником украинского рынка лишь с учетом европейских норм. «Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», — сказал Кулеба.

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
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Он предположил также, что, вероятно, на определенном этапе напрямую топливо у «Газпрома» будет закупать украинский «Нафтогаз». По его словам, такое развитие событий будет укладываться в рамки рыночных механизмов, «без коррупции, шантажа и без «газовой иглы». «Я убежден, что все это мы оставим позади», — заключил Кулеба.

Украина прекратила напрямую закупать российский газ с 2015 года. Киев закупает топливо у европейских поставщиков, в том числе по реверсным схемам. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал такой способ поставок газа. «Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — говорил Путин. Он также отмечал, что без транзита газа через Украину не будет и реверса, назвав его при этом «виртуальным».

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное
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В ходе длительных переговоров по соглашению о транзите газа Москва и Киев 31 декабря подписали пакет документов, позволяющих продлить его еще на пять лет. Стороны договорились прокачать за этот срок 225 млрд куб. м газа. По подсчетам украинского президента Владимира Зеленского, минимальная выручка при таком объеме за пять лет превысит $7 млрд.

«Нафтогаз» и «Газпром» также договорились отозвать арбитражные и судебные иски друг против друга и отказаться от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа, заключенных 19 января 2009 года. Стороны при этом не обсуждали вопрос о возобновлении прямых поставок на Украину российского газа, зафиксированный в протоколе встречи 20 декабря.

«Нафтогаз» заявил, что эта тема не входила в число «пакетных договоренностей». В «Газпроме» допускали разговор о прямых поставках на Украину с учетом принципа принцип ценообразования, который должен основываться на базе стоимости европейского хаба (NCG).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: поставки газа, Украина, «Нафтогаз Украина», «Газпром»
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