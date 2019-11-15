Путин вспомнил о «сапогах всмятку» из-за реверса газа на Украину

По мнению президента, провести подобный процесс невозможно. «Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую», — заявил он

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил, что проведение подобной процедуры представляется невозможным. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — сказал президент.

По его словам, российская сторона знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения. «Заходит [газ], потом лупинг такой сделали, обходную трубу — и назад его качают <...> Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло», — пояснил он.

Как отметил Путин, история с возможностью реверса газа на Украину является ерундой и российский власти это прекрасно понимают. «Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию», — заключил президент.