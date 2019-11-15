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Политика ,  
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Путин вспомнил о «сапогах всмятку» из-за реверса газа на Украину
По мнению президента, провести подобный процесс невозможно. «Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую», — заявил он
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил, что проведение подобной процедуры представляется невозможным. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — сказал президент.

По его словам, российская сторона знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения. «Заходит [газ], потом лупинг такой сделали, обходную трубу — и назад его качают <...> Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло», — пояснил он.

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Как отметил Путин, история с возможностью реверса газа на Украину является ерундой и российский власти это прекрасно понимают. «Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию», — заключил президент.

В апреле текущего года Путин уже высказывался по поводу реверса газа на Украину. Тогда глава государства сказал, что без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом. «А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный <…>. Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — заявил он.

Путин отметил, что украинская сторона берет российский газ в «обычном режиме», а в документах указывает, что это реверс. Без транзита российского газа Киев фактически лишится газоснабжения, добавил президент.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, реверс газа, Украина
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