Зеленский заявил о доходах в $7 млрд после подписания соглашений по газу

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа еще на пять лет. Об этом заявил на странице в Facebook украинский президент Владимир Зеленский. Ранее о подписании документов сообщили в «Газпроме».

«Конец года, но не [конец] достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум свыше $7 миллиардов», — написал Зеленский.

По его словам, стороны могут еще на 10 лет продлить договор. «Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка — 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре», — добавил Зеленский, отметив, что фактически Украина может прокачать и большие объемы газа.

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