Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный <…>. Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — сказал Путин, объясняя свое желание понять планы Киева о новом договоре на транзит российского газа через Украину.

Он подчеркнул, что Украина берет российский газ в «обычном режиме», а в документах указывает, что это реверс. Без транзита российского газа Украина фактически лишится газоснабжения, заключил президент.

Путин также отметил, что сейчас Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы​. По его словам, Россия говорила представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для Киева снизится не менее чем на 25%.