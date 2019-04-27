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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный <…>. Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — сказал Путин, объясняя свое желание понять планы Киева о новом договоре на транзит российского газа через Украину.

Он подчеркнул, что Украина берет российский газ в «обычном режиме», а в документах указывает, что это реверс. Без транзита российского газа Украина фактически лишится газоснабжения, заключил президент.

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Путин также отметил, что сейчас Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы​. По его словам, Россия говорила представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, что при переходе на прямые поставки цена газа для Киева снизится не менее чем на 25%.

Срок действия нынешнего транзитного контракта между Россией и Украиной, который был подписан в 2009 году, заканчивается в конце декабря. Несколько дней назад «Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный договор, который предусматривает бронь 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет.

Теги: реверс газа, Украина, Владимир Путин
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