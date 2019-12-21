«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

В российском концерне допустили ценообразование на базе газового хаба в Германии. Окончательного решения, будет ли Украина покупать газ, пока нет

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«Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе газового хаба NetConnect Germany. Об этом говорится в заявлении главы российской компании Алексея Миллера, поступившем в РБК.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов уточнил РБК, что в протоколе по транзиту газа и урегулированию претензий, который был подписан накануне, зафиксировано намерение «рассмотреть вопрос» о поставках газа на Украину, а также принципы ценообразования.

В протоколе со встречи представителей Украины и России, которая была посвящена переговорам о транзите российского газа в Европу, говорится, что поставки газа на внутренний рынок Украины зависят от выполнения договоренностей. Они предусмотрены пунктами 1-3 протокола, о выплате «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» и отзыве взаимных претензий — РБК). В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».

«Может быть», — сказал Куприянов, отвечая на вопрос РБК, будет ли Украина закупать российский газ

20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» после длительных консультаций в Берлине и Минске договорились о поставках газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Как позднее уточнил вице-премьер Дмитрий Козак, пятилетний контракт будет заключен на пять лет.

Стороны также договорились об урегулировании претензий, указывается в тексте протокола, который опубликован на сайте украинского правительства. Так, российская компания заплатит около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а Антимонопольный комитет Украины отменит штраф за якобы злоупотребление «Газпромом» монопольным положением на рынке транзита газа.

Также добавил, что заключенное соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, снятие ареста на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

NetConnect Germany — газовый хаб в северо-западной Германии, который является международной площадкой для торговли газом.