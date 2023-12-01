Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гонки» в России

У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, пик роста зарплат остался позади, считают опрошенные РБК эксперты. В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Темпы роста заработных плат в России в сентябре 2023 года замедлились: реальные зарплаты (то есть за вычетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом выражении против 9,5% в августе, номинальные начисленные — на 13,6% против 15,1% месяцем ранее. В то же время уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9% (как с поправкой на сезонность, так и без).

В России сформировался устойчивый рынок труда соискателя, заявили РБК во ВНИИ труда Минтруда России. Повышенный спрос, а значит, высокие зарплатные предложения существуют в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике.

Согласно прогнозу социально-экономического развития в 2024–2026 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост реальной заработной платы на 2,5%, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. В совокупности с ростом доходов в целом это будет обеспечивать прогнозируемый уровень потребительской активности, уверены там.

Вместе с экспертами РБК разбирался, пройден ли пик «зарплатной гонки» и как изменилась кадровая политика российских компаний. РБК направил запрос в Минтруд.

«Охота за руками», а не «за головами»

За повышением зарплат сегодня стоит не head hunting (англ. — «охота за головами»), а hand hunting («охота за руками»), считает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская.

«Предприятия, которые остро нуждаются в кадрах, в первую очередь в высококвалифицированных рабочих, не могут их быстро подготовить. Быстрая возможность получить рабочих — это только переманить их более высокими зарплатами», — отмечает эксперт.

Особенно остра проблема нехватки рабочих рук на предприятиях, которые занимаются выполнением государственного оборонного заказа. «Им нужны рабочие определенного разряда, достаточно высокого, специалистов с разрядом ниже они не имеют права ставить на выполнение целого ряда операций. А получить сразу рабочего с четвертым-пятым разрядом невозможно», — констатирует Варшавская.

Поскольку за ростом зарплат, возникающим в результате «переманивания», не стоит реальная модернизация, для которой требуются инвестиции, а также рост производительности труда, процесс увеличения окладов конечен, говорит она.

«Предприятия не могут до бесконечности повышать зарплаты. Вполне возможно, что мы уперлись в некий потолок и после декабрьского статистического всплеска зарплат, связанного с премированием, увидим замедление темпов их роста», — указывает эксперт.

Влияние роста ставок на «зарплатную гонку»

С тем, что темпы роста зарплат в России достигли потолка, согласен и профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Безусловно, пик роста зарплат мы прошли, и в дальнейшем, уже с октября, мы увидим его дальнейшее торможение. В лучшем случае темпы роста зарплат будут двигаться соразмерно инфляции», — полагает он (то есть в номинальном выражении будут компенсировать рост цен. — РБК). По данным Минэкономразвития, по состоянию на 27 ноября годовая инфляция в России составила 7,54%, превысив прогнозный диапазон ЦБ на конец года (7–7,5%).

По словам эксперта, наращивать фонд оплаты труда компаниям будет сложнее прежде всего из-за увеличения ключевой ставки (в конце октября ЦБ повысил ее сразу с 13 до 15%).

«Всегда существовала взаимосвязь между динамикой роста заработной платы и стоимости кредитов. Когда кредиты стоят дорого, работодатели начинают экономить, причем по тем издержкам, по которым экономить проще. Если на стоимость комплектующих и услуг компании не в состоянии повлиять, то манипулировать зарплатой они могут», — поясняет Сафонов.

У компаний остается очень мало ресурсов для зарплатной гонки, признает член генерального совета «Деловой России» Юрий Шилов. «Кроме ключевой ставки вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает две-три наценки — все это поглощает прибыль», — отмечает он. Впрочем, как писал РБК, в третьем квартале 2023 года Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса, заработки предприятий в три раза превысили показатели аналогичного периода предшествующего года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выражала озабоченность повышенными темпами роста зарплат в России. «Из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу. Это заметно по предприятиям промышленности, транспорта, логистики и строительства. Если зарплаты будут расти темпами выше производительности труда, это может привести к дополнительному росту цен через издержки бизнеса», — говорила она.

Отказ от стратегии «плюс 10% к рынку»

Гонка заработных плат, как и любая гонка, имеет начало и конец, отмечает член правления РСПП Федор Прокопов. «Крупные компании, которые могли себе позволить идти впереди рынка по уровню зарплат с тем, чтобы восполнить дефицит, этим пользовались. Но, похоже, что в этом году начиная с лета они стали подходить к точке переосмысления: высокие зарплаты предложили, а отдача?» — спрашивает он, констатируя, что многие крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации.

По данным мониторинга РСПП, в третьем квартале 2023 года резко выросла доля компаний, которые планируют сокращать траты на персонал, — с 5% в июле до 17% в октябре. В основном эти организации собираются ограничиться сокращением найма, отмечается в материалах.

Сейчас происходит смена кадровых приоритетов, считает Прокопов. «Раньше кто-то по зарплатам шел в рынке, кто-то, скажем, минус 10%, кто-то плюс 10–20%. Кто в минусе, тот на бренде играл, кто в плюсе, у того большой дефицит [кадров]. Сейчас, похоже, стратегия «плюс 10% или больше» относительно рынка у многих компаний завершается», — уверен Прокопов.

Впрочем, это не означает, что опережающий рост зарплат прекратится для всех специальностей. «Если технология требует наличия людей определенной профессии с определенной квалификацией и у вас производство не сможет работать без него, хочешь не хочешь, эти лакуны надо будет закрывать», — подчеркивает он.

Расширение импортозамещающих производств, увеличение госзаказа, развитие современных технологий усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. В первую очередь в производственном секторе, обрабатывающей промышленности, металлургии и ряде других отраслей. Сохранится рост зарплат у инженерного персонала, квалифицированных технических специалистов и рабочих, полагают там.

По данным Росстата, наибольший рост начисленных зарплат в сентябре в годовом выражении произошел у работников сферы спорта, отдыха и развлечений (+30%), производств пластмассовых изделий и готовых металлических изделий (+24%), а также машин и оборудования (+23%). В секторе госуправления рост составил 15%.

Повышение зарплат как ограничитель роста ВВП

Структурный дисбаланс на рынке труда в перспективе приведет к тому, что компании, которые не смогут удержать или переманить необходимое количество рабочих рук, будут вынуждены сократить объемы производства, считает Сафонов. В результате потребность в работниках сократится. «Это будет очень серьезным ограничением с точки зрения роста ВВП», — предупреждает он.

Именно вопрос удержания персонала сегодня стоит очень остро, говорит глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Это значит, что работодателям будет необходимо еще более тщательно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров, указывает она.

Как ранее писал РБК, аналитики АКРА прогнозируют существенное замедление темпов роста экономики в 2024 году. Основной причиной этого они называют предельную загрузку производственных мощностей и трудовых ресурсов. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в период до 2030 года России потребуется дополнительно два миллиона работников.