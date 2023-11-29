Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал

В третьем квартале 2023 года российские предприятия заработали в три раза больше, чем годом ранее, отчитался Росстат. Наилучшую динамику показали компании в сфере науки и техники, электроэнергетики, информации и связи

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По итогам третьего квартала 2023 года сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль за вычетом убытков) вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 11,3 трлн руб. в действующих ценах. Это следует из расчетов РБК на основе отчета Росстата «О финансовых результатах деятельности организаций в январе—сентябре 2023 года».

В абсолютном выражении финансовый результат бизнеса в третьем квартале установил рекорд за весь период доступной статистики (новый ряд Росстат ведет с 2017 года, до 2017-го прибыли российского бизнеса были заведомо меньше в номинальном выражении). Прежде таким был показатель четвертого квартала 2021 года — 10,1 трлн руб.

Предыдущие два квартала в годовом выражении финансовый результат организаций снижался: в январе—марте на 15,4% к аналогичному периоду годом ранее, а в апреле—июне — на 7,3%.

Баланс прибылей и убытков рассчитывается Росстатом на множестве средних и крупных нефинансовых предприятий по сопоставимому кругу организаций. Результат не включает малый бизнес, банки и государственные учреждения. Росстат получает оперативную (помесячную) статистическую информацию по форме П-3 на основании бухгалтерской отчетности. По итогам года данные уточняются.

Прибыльные и убыточные отрасли

За девять месяцев 2023 года сальдированный финансовый результат компаний тоже вырос, но менее значительно — на 24,3%, до 26,1 трлн руб., следует из данных Росстата. Совокупная прибыль увеличилась на 20,5%, до 30,4 трлн руб., а убыток — на 2,2%, до 4,4 трлн руб. В результате доля прибыльных организаций в экономике составила 73% — на 1,5 п.п. выше, чем годом ранее.

Увеличение сальдированного финансового результата в январе—сентябре было отмечено по большинству видов деятельности, указали в Росстате. Наиболее значительно по сравнению с аналогичным периодом 2022-го он вырос в деятельности профессиональной, научной и технической (в 2,6 раза, заметнее всего — в Нижегородской и Тюменской областях), а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром (в 2,4 раза, сильнее всего — в Волгоградской области и Севастополе).

Чистая прибыль в отрасли информации и связи увеличилась в 2,2 раза, в строительстве — на 80%. Среди лидеров по приросту финансового результата по итогам января—сентября также оказалась отрасль сухопутного и трубопроводного транспорта (+85%).

В то же время наибольшее снижение сальдированного финансового результата было отмечено в организациях, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом (минус 61%, в основном за счет Москвы), в добыче угля (минус 50%), а также в сфере рыболовства и рыбоводства (минус 50%).

Причины роста прибыли бизнеса

В третьем квартале 2022 года финансовые результаты организаций сильно просели (на 55%. — РБК), и это создало эффект низкой базы сравнения, отмечает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Тогда это было следствием санкций, коррекции цен на мировых рынках и общего роста издержек бизнеса в изменяющихся экономических условиях, поясняет он.

Данные Росстата о финансовых результатах носят номинальный характер и не учитывают инфляцию (в январе—сентябре потребительские цены выросли на 5,4% к тому же периоду годом ранее. — РБК), напоминает директор ИНП РАН Александр Широв. Кроме того, с учетом экстраординарной ситуации прошлого года подобные сравнения необходимо делать осторожно, так как они могут быть не совсем репрезентативными, полагает он.

Ряд сфер сейчас действительно демонстрирует опережающий рост, указывает Сальников. Одним из основных драйверов увеличения финансового результата в июле—сентябре стала деятельность профессиональная, научная и техническая, которая включает в себя широкий спектр разнообразных бизнес-услуг, а также научные разработки (в этом секторе сальдо прибылей и убытков превысило 1 трлн руб. за девять месяцев). По его мнению, это могло произойти за счет наращивания государственного финансирования подобных направлений, в том числе в связи со специальной военной операцией.

Научная и техническая деятельность — сектор, который действительно плотно связан с государством, а также с гособоронзаказом, подтверждает Широв. Говоря о росте прибылей в сфере информации и связи, эксперт объясняет это большой востребованностью сектора, а также активными процессами импортозамещения в нем. Динамика финансовых результатов в электроэнергетике обусловлена в основном тарифообразованием, считает директор ИНП РАН.

«Перечисленные виды деятельности нельзя назвать самыми значимыми субъектами российского бизнеса. Поэтому я бы не стал в этом контексте говорить о полной адаптации отечественных предприятий к новым условиям», — отмечает Широв.

Впрочем, российская экономика сейчас демонстрирует активный рост, и по итогам года он явно превысит 3%, прогнозирует эксперт. Поэтому в целом увеличение прибылей бизнеса закономерно, резюмирует Широв.