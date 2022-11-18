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Эксперты сообщили о начале санкционной «гонки зарплат» в России

На фоне санкций компании привлекают сотрудников в критически важные отрасли — строительство и логистику — более быстрым ростом зарплат, оценил HeadHunter. А топ-менеджеров поощряют меньше, чем управленцев рангом ниже и экспертов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Фактическая зарплата работников в России (с учетом всех начислений) в третьем квартале выросла в среднем на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, примерно на 5 тыс. руб., до 90,5 тыс. руб. до вычета налогов. Санкционный кризис заставил работодателей устроить «зарплатную гонку» в строительстве и логистике — на фоне дефицита кадров в этих отраслях. Об этом говорится в исследовании аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter (с данными ознакомился РБК).

Другой «санкционный» тренд последних месяцев на рынке труда — более охотное поощрение менеджеров управленческого и экспертного уровня бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами. По оценке HeadHunter, именно на работников этого уровня ложится основная ответственность за преодоление кризиса.

Отрасли с ростом зарплат

Аналитики изучили данные о совокупном доходе работников (оклады плюс премии, бонусы), которые ежеквартально предоставляют более 740 российских компаний из разных городов и отраслей. Выяснилось, что среди сфер деятельности лидерами по приросту фактических зарплат в третьем квартале стали строительство и транспортная логистика. За год доход сотрудников в них вырос на 10 и 9% соответственно. В денежном эквиваленте строители и логисты по состоянию на конец сентября получали 68,8 тыс. и 58,6 тыс. руб. в среднем.

Динамика доходов работников конкретных профессий коррелирует с уровнем их дефицита, который сопровождается «зарплатной гонкой» среди работодателей по мере их текущих экономических возможностей, отмечается в исследовании. «Так, среди профессий белых воротничков [работники умственного труда], которые наиболее сильно пострадали от сокращения доступных вакансий и столкнулись с умеренно высокой конкуренцией за рабочие места в текущем году, среднее значение прироста находится на уровне 5%. А у синих воротничков [рабочий класс], а также у массового и линейного персонала, которых на рынке труда становится все меньше и меньше, в среднем прирост составил 7%», — пояснила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

По данным аналитиков портала, уровень предложения со стороны соискателей в октябре 2022 года в сферах «строительство, недвижимость» составил 1,2 сотрудника на место против 1,6 годом ранее. В направлении «транспорт, логистика» показатель оценивается в 2,1 резюме на должность против 2,3 год назад. Чем меньше показатель, тем больше дефицит кадров и, соответственно, выше конкуренция за них среди работодателей. Нормой считается уровень в пять-шесть резюме на вакансию, а показатель меньше трех — признак дефицита кадров, пояснила Данина.

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Аналитика рекрутингового портала может не отражать всю палитру данных о зарплатах и дефиците кадров в отраслях, замечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Через прямой наем зачастую ищут специалистов, которые организуют процессы, а набор рабочих, как правило, ведут частные агентства занятости», — напоминает он.

Как сообщали РБК в пресс-службе Минстроя в начале октября, ведомство не фиксировало оттока рабочей силы в сфере строительства за последнее время. Точечные запросы строительного сектора на высококвалифицированных специалистов решаются в индивидуальном порядке, организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации. «Сегодня в отрасли сохраняется потенциал для строительства запланированных объектов», — отметили в министерстве. Однако неделей позже Общественный совет при Минстрое сообщал о нехватке 3–5 млн рабочих в строительной отрасли.

Должностной разрез

В должностном разрезе по уровню квалификации по итогам третьего квартала меньше всего вырос совокупный доход топ-менеджеров. Их зарплаты с учетом премий и бонусов увеличились лишь на 4%. Больше всего работодатели поощряли менеджеров управленческого звена (руководителей бизнес-направлений, директоров департаментов, отделов, региональных филиалов) и менеджеров экспертного уровня (HR-бизнес-партнеры, партнеры по коммуникациям, руководители команд продуктовых направлений): их совокупный трудовой доход вырос на 7,3 и 8,5% соответственно, до 213 тыс. и 179 тыс. руб.

«Эти роли в структуре любой компании являются драйверами развития, и на их плечи ложится основная нагрузка в кризисных ситуациях. Результаты их работы стали чаще стимулировать и поощрять премиями и бонусами, в то время как топ-менеджеров, судя по динамике фиксированного дохода, все чаще оставляют без дополнительных выплат», — объясняет динамику Данина.

Впрочем, несмотря на более скромные премии, темп прироста фиксированного дохода топ-менеджеров оказался выше, чем у всех остальных должностей. Он увеличился на 8,6% по сравнению с прошлогодним уровнем, до 429,2 тыс. руб., — это в 2,6 раза больше, чем оклад менеджеров-управленцев одной ступенью ниже.

Рост зарплат менеджеров управленческого звена и экспертного уровня все равно недостаточный, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. «Нагружая людей тем трудоемким, интеллектуальным трудом, который лежит в основе прибыли, надо уважать это», — считает она.

Однако дальнейший рост зарплат менеджеров экспертного уровня и управленческого звена вряд ли возможен в ближайшей перспективе, предупреждает Сафонов. «Рост зарплаты возможен только при росте объема продаж или производства, это сейчас сдерживающий момент», — поясняет он.

Отличия в доходах по регионам

Как показывают данные hh.ru, фактические зарплаты работников быстрее растут не в столичных регионах, хотя и остаются там самыми высокими. Такой тренд в темпах прироста наблюдается с 2020 года. В среднем в третьем квартале доходы работников в Москве и Московской области, как и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, выросли на 5,8%. А в Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах зарплаты работников осенью выросли более чем на 6%.

В аутсайдерах традиционно оказался Северо-Кавказский округ: там зарплаты выросли на несущественные 0,1%.

Отрыв столичных регионов по росту зарплат Сафонов объясняет сверхвысокой конкуренцией. «HR-специалист московской компании понимает: если один не согласится, придет другой. К тому же именно в столичных офисах, где, как правило, находятся головные организации, начинаются сокращения персонала», — напоминает он.

«Сам по себе рост заработной платы не означает покупательную способность этих денег», — предупреждает Храпылина, ссылаясь на все еще высокую годовую инфляцию.

По итогам третьего квартала текущего года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, включая зарплаты, пенсии, пособия) снизились на 3,4% в годовом выражении, сообщал Росстат. Реальная среднемесячная зарплата уменьшилась на 1,2% в августе к прошлому августу (более поздних данных пока нет). Годовая инфляция на 14 ноября, по данным Минэкономразвития, составила 12,4%.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Анна Гальчева
При участии
Надежда Фёдорова
Зарплаты рынок труда Headhunter дефицит кадров топ-менеджеры
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