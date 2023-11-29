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Безработица впервые в истории России опустилась ниже 3%

Росстат: безработица впервые в истории России опустилась ниже 3%
Уровень безработицы в октябре 2023 года, по оценке Росстата, составил 2,9%. Предыдущие три месяца показатель держался на отметке 3%
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Уровень безработицы в октябре 2023 года составил 2,9% рабочей силы (без поправки на сезонность), сообщил Росстат 29 ноября. Это новый минимум в истории России с начала 1990-х. Предыдущие три месяца этот показатель держался на отметке 3%.

Показатель безработицы по методологии Международной организации труда рассчитывается Росстатом на основе выборочных опросов граждан. В октябре порядка 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (то есть не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы к ней немедленно приступить) — по сравнению с 2,3 млн в сентябре, как и в среднем за третий квартал. При этом по сравнению с уровнем годичной давности численность безработных снизилась на 23%.

Соответственно, количество занятых в экономике в октябре достигло 74,1 млн — по сравнению с 74 млн месяцем ранее и 72,1 млн в октябре 2022 года.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Минэкономразвития на основе данных Росстата оценивает безработицу с поправкой на сезонность. В сентябре этот показатель, по данным ведомства, составлял 3,1%, оставаясь неизменным три месяца.

Бизнес по-прежнему испытывает нехватку кадров, что поддерживает высокие темпы роста зарплат, отмечал Банк России в октябре. «Для сохранения персонала предприятия разрабатывают и расширяют программы по мотивации и стимулированию сотрудников», — писал ЦБ. В сентябре 2023 года (показатель публикуется с лагом) средняя номинальная зарплата в России составила 70,9 тыс. руб., рост в реальном выражении к сентябрю прошлого года составил 7,2%, следует из данных Росстата. Впрочем, по сравнению с августом рост реальных зарплат замедлился (в августе было 9,5%, в июле — 9,2%).

Во ВНИИ труда (институт, подведомственный Минтруду) в октябре описывали сложившуюся ситуацию как «рынок труда соискателя». «Это положение благоприятно для соискателя, поскольку дает работникам большую свободу выбора, а работодателей подталкивает к конкуренции за сотрудников через увеличение заработных плат и улучшение условий работы», — отмечали в институте в комментарии для РБК. Эксперты констатировали рост спроса на сотрудников предпенсионного возраста, молодежь, людей с ограниченными возможностями и на другие группы кандидатов, ранее не входившие в основной фокус большинства работодателей.

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Достигшая к настоящему моменту исторически высоких уровней загрузка мощностей и трудовых ресурсов означает, что рост экономики в предстоящие годы будет ограничен со стороны предложения, в результате чего рост ВВП сократится до более близких к потенциальным 1–2% (по сравнению с 3% в 2023 году), написали на этой неделе аналитики рейтингового агентства АКРА.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
безработица Росстат работа рынок труда
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