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Каждая пятая крупная компания заявила о планах повысить отпускные цены

Опрос РСПП: 23% крупных компаний планируют повысить отпускные цены
Каждая пятая крупная компания планирует повышать отпускные цены для сохранения эффективности работы, показал новый мониторинг РСПП. По сравнению с июлем их доля выросла с 13,7 до 23%, став максимальной с весны 2022 года
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Доля крупных компаний с планами повысить отпускные цены в третьем квартале достигла 23%, почти на 10 процентных пунктов (п.п.) превысив результат по итогам предыдущего (13,7%). Об этом говорится в результатах ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомился РБК. Количество заявивших в октябре о планах повысить цены стало максимальным после первого квартала 2022 года, когда на фоне специальной военной операции и санкций показатель достигал 35%.

«О возможном снижении цен в текущих условиях заявил только один респондент», — отмечается в мониторинге. По данным Росстата, по итогам сентября цены производителей промышленных товаров выросли на 4,7% к августу и на 16,7% в годовом выражении. Наибольшее их увеличение было зафиксировано в добыче полезных ископаемых — на 11% к предыдущему месяцу и на 41,2% к сентябрю 2022 года.

На желание компаний поднять цены сильнее всего повлияло ослабление курса рубля, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. «При этом дело не в курсе самом по себе, а в том, что он начал транслироваться в цены, раскручивая инфляцию», — отмечает он. Кроме того, свой вклад внесло ужесточение денежно-кредитной политики Банком России: в связи с повышением ключевой ставки у компаний растут издержки на финансирование оборотного капитала, указывает Широв.

Повышение цен компании указывали в качестве одной из планируемых мер по увеличению эффективности работы. Однако самым популярным ответом стало сокращение расходов: к нему планируют прибегнуть 72% крупных организаций (против 66% кварталом ранее). В основном под сокращение подпадают траты на административные и хозяйственные нужды, расходы на сырье и комплектующие, а также траты на потребляемые услуги (консалтинг и т.д.).

Резко выросла и доля компаний, которые планируют сокращать траты на персонал, — с 5 в июле до 17% в октябре, следует из мониторинга. В основном эти организации собираются ограничиться сокращением найма персонала, отмечается в материалах.

Летом фиксировалась тенденция на рост зарплат на фоне дефицита кадров, однако к осени часть компаний могла понять, что слишком повысила их планку, рассуждает Широв. «Бизнес не радует увеличение доли фонда оплаты труда в структуре затрат», — поясняет он возможные причины опросной динамики.

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Мониторинг зафиксировал и некоторое снижение интереса организаций к разработке программ импортозамещения: доля респондентов, которые планируют ими заниматься, снизилась с 32% во втором квартале 2023 года до 29% в третьем. В то же время востребованность внедрения энергосберегающих технологий, напротив, выросла: с 34 до 39% соответственно.

Что мешает работе бизнеса

Главным ограничением работы компаний в третьем квартале стало ухудшение условий поставки сырья и комплектующих. Его отметило 37% респондентов против 29% годом ранее. Валютную нестабильность назвала ключевым ограничением деятельности треть опрошенных предприятий (+3 п.п. относительно предыдущего замера), недостаток оборотных средств и проблемы с логистикой — четверть компаний (+2 п.п. и минус 6 п.п. к уровню июля соответственно).

Резкий рост цен на отечественную продукцию отметили как значимое ограничение работы 18% участников опроса, а рост цен на зарубежную продукцию и пересмотр существующих цен контрактов — 14% респондентов. Кроме того, 19% компаний пожаловались на невозможность оснастить бизнес новым оборудованием из-за ограничений на импорт.

Из позитивных тенденций мониторинг РСПП выявил двукратное снижение доли компаний, заявивших о неплатежах со стороны контрагентов. Она снизилась с 20% в июле до 10% в октябре. А около десятой части опрошенных сообщили, что в третьем квартале их компания не сталкивалась с какими-либо проблемами, которые могли бы серьезно помешать работе.

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