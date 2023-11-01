Госкомпании попросили субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки

Представители крупнейших госкомпаний — РЖД, АвтоВАЗа, «Роскосмоса», «Аэрофлота» — пожаловались на рост ставок по кредитам. Они попросили власти о субсидировании, чтобы не сокращать инвестиционные расходы и не повышать тарифы

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Крупные государственные компании нуждаются в поддержке в виде субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, чтобы иметь возможность осуществлять инвестиционные расходы на запланированном уровне и не увеличивать тарифы. Об этом представители ряда госкомпаний (РЖД, АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «Роскосмоса» и других) сообщили на круглом столе в Совете Федерации с участием представителей ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, посвященном мерам поддержки госкорпораций и акционерных обществ с госучастием (РБК следил за трансляцией).

ЦБ 27 октября в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Регулятор констатировал, что инфляционное давление значительно усилилось (прогноз по инфляции по итогам 2023 года ухудшен до 7–7,5% вместо 6–7% ожидавшихся ранее), а увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Повышение ключевой ставки Центробанком влечет за собой увеличение банками ставок по кредитам.

Угроза инвестициям

Если в текущем году АвтоВАЗ потратит порядка 10 млрд руб. на обслуживание кредитов перед банками, то в следующем году в связи с ростом ставок расходы составят уже 17 млрд руб., заявил в ходе круглого стола вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами госкомпании Сергей Громак. Он уточнил, что в бюджет компании на этот год закладывалась ключевая ставка Банка России на уровне 7,5%.

«Эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки мы вынуждены будем отдать банкам, мы, по сути, изымаем из нашей инвестиционной программы, из проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности», — подчеркнул Громак. «Поэтому мы полагаем, что отечественным промышленным предприятиям, в том числе контролируемым государством, необходима сейчас, в связи с ростом ключевой ставки, мера поддержки — субсидирование процентных ставок по кредитам», — сказал он.

Вице-президент АвтоВАЗа напомнил о действовавшем в 2022 году постановлении правительства № 393, по которому системообразующие предприятия промышленности и торговли могли получить кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств, а недополученные доходы банков возмещались за счет федеральных субсидий.

Постановление было принято в середине марта 2022 года, после того как 28 февраля Банк России вслед за вводом западных санкций против международных резервов России поднял ключевую ставку до рекордных 20% (затем она довольно быстро была снижена).

Сейчас этот механизм следует вернуть, по крайней мере на тот период, пока ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой, считает Громак, но необходимо определить ограничения для получателей такой поддержки. По мнению вице-президента АвтоВАЗа, поддержка должна оказываться в первую очередь системообразующим предприятиям промышленности с высоким уровнем локализации продукции.

Минпромторг прорабатывает возможность продления действия постановления № 393 для машиностроительных отраслей, отреагировал замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Илья Мельников.

Риски роста тарифов

При ключевой ставке на уровне 15% ставки по пятилетним кредитам для развития инфраструктуры составят более 17%, оценил первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов. «Такая ставка для инфраструктурных проектов, которые близки к грани окупаемости или носят вообще неокупаемый характер, не имеет никакого смысла», — констатировал он.

Михайлов подчеркнул, что в РЖД понимают «все ограничения, которые есть сейчас с точки зрения бюджета и использования средств ФНБ». Однако без поддержки государства крупных инфраструктурных проектов единственным альтернативным источником средств будет повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей, предупредил он. С 1 декабря 2023 года рост грузовых железнодорожных тарифов составит 10,75%, следует из прогноза Минэкономразвития.

О том, что расходы по обслуживанию долга компании существенно вырастут, заявил и замгендиректора «Аэрофлота» по корпоративному управлению Михаил Федосов. «У нас очень низкая маржинальность авиаперевозок, она исторически такая, социальная значимость высокая. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность создания механизма кредитования авиакомпаний по льготным ставкам», — сказал он.

Федосов отметил, что на сегодняшний день банковский облигационный долг «Аэрофлота» составляет порядка 111 млрд руб., а средняя ставка по всему кредитному портфелю находится на уровне 9%. «Понимаем, что с учетом текущих уровней процентных ставок, в особенности с учетом последних изменений по ключевой ставке, мы будем вынуждены замещать кредиты к погашению по существенно более высоким ставкам», — сказал представитель авиакомпании.

Статс-секретарь — замгендиректора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации «Роскосмос» Валерий Шерин также высказался за субсидирование процентной ставки по кредитам. Он отметил, что «Роскосмос» не подпадает под льготы для производителей высокотехнологичной продукции, для которых предусмотрено субсидирование процентных ставок. Речь идет о постановлении правительства, предусматривающем субсидии банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациям оборонно-промышленного комплекса.

Реакция ЦБ и Минфина

Субсидирование процентных ставок — сфера ответственности правительства, напомнила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. «Действительно, когда речь идет о том, что стране необходимо продолжать важные проекты, работать компаниям по важным инфраструктурным задачам, безусловно, есть смысл субсидировать процентные ставки», — сказала она.

По словам Даниловой, ЦБ фиксирует рост корпоративного кредитования, в частности, в сентябре рост составил 2%, даже несмотря на повышение ставок. «Но некоторые компании могут быть уязвимы и им может требоваться поддержка государства», — заметила она.

Данилова сообщила также, что ЦБ прогнозирует в 2024 году ключевую ставку на уровне 12,5–14,5%. «Но затем, по мере того как будет действовать наша политика, ставка будет снижаться и вслед за ней и уровень ставок в экономике. В 2025 году ожидаем 7–9%, в 2026 году — 6–7%», — напомнила она.

Рост ключевой ставки связан в том числе с сохранением бюджетных стимулов в экономике, указала замдиректора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Елена Точеная. ЦБ ранее отмечал, что, исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, а Минфин заявлял о рекордном бюджетном импульсе в 2023 году.

«Мы можем немного войти в цикл: чем больше субсидий под процентную ставку, которую ЦБ пытается поднять, тем выше может быть процентная ставка. Нам обязательно нужно обращать внимание, какие проекты мы хотим субсидировать, мы должны отбирать проекты, которые будут давать мультипликативный эффект для экономики», — подчеркнула представитель Минфина.

Она также прокомментировала выступление на круглом столе замгендиректора «Почты России» по финансам и экономике Елены Степиной, которая заявила о необходимости докапитализации госкомпании на 20–30 млрд руб.

«Компании должны ответственно подходить к привлечению заемных средств. Нельзя взять большое количество кредитов под неподтвержденный, непросчитанный проект, а потом прийти к правительству и сказать: «Нам нужна докапитализация, потому что мы крупнейший работодатель», — заметила Точеная.

Источники финансирования льготы

В Минэкономразвития в целом согласны с озвученными госкомпаниями проблемами, заявил директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства Александр Киревнин. Исходя из нелинейной динамики ключевой ставки за последние годы, более 40% кредитования в корпоративном секторе сейчас составляют кредиты с плавающей ставкой, заметил он. В результате не только новые инвестпроекты, но и проекты, которые запускались два-три года назад, кредитуются под плавающую ставку.

«Компании сталкиваются с тем, что не могут не то что новые проекты финансировать, возникает вопрос, как быть с кредитной нагрузкой, которая уже есть. У некоторых компаний от EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. — РБК) более 50% уходит на погашение процентных платежей, что является следствием такой ставки», — указал Киревнин.

Рассуждая о том, где найти источники финансирования для субсидирования ставок, директор департамента заметил, что «с точки зрения бюджета это возврат к тем или иным налогам». «Мы эту проблематику обсуждаем, у нас есть обращения от крупных компаний, наши предложения по таким механизмам мы сейчас разрабатываем. Предлагаем провести совещание у президента для обсуждения в том числе с коллегами из Центрального банка», — резюмировал Киревнин.

Выбор из двух зол

Запросы госкомпаний вполне понятны: действительно, потребность как в инвестиционном кредитовании, так и кредитовании оборотного капитала у них высокая, и, когда ставка на уровне 15%, это создает проблемы, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Нужно понимать, что часть этих компаний не может просто взять и поднять цены на свою продукцию — или потому, что они работают с государственным спросом, или по причине того, что их продукция напрямую влияет на социальные показатели», — констатирует эксперт.

Для правительства эта ситуация — выбор из двух зол, считает Широв: «Если не производить субсидирование, пострадают деятельность компаний и их приоритетные проекты, если производить — возникает вопрос дефицита бюджета и макрофинансовой стабильности. Ситуация непростая».

Впрочем, Широв напоминает, что крупные госкорпорации могут кредитоваться по ставкам ниже рыночных. «Это надежные заемщики, и у ряда из них есть возможность получать кредиты по ставкам, которые отличаются от тех средних ставок, которые мы можем увидеть, например, на сайте ЦБ», — заключает эксперт.