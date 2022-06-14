В Германии и Швеции инфляция выросла до многолетних максимумов
В мае годовая инфляция в Германии подскочила на 7,9%, сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ.
«Уровень инфляции в Германии третий месяц подряд достигает новых максимумов. Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания», — сказал глава статистического ведомства Георг Тиль.
Столь высокие показатели в последний раз фиксировались в стране зимой 1973/74 года из-за скачка цен на нефть, отметил он.
В марте уровень инфляции в ФРГ достиг 7,3%, а в апреле — 7,4%.
Рекордная инфляция зафиксирована и в Швеции — в мае она составила 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года. В апреле инфляция достигла 6,4%.
По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая подскочила до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Президент Джо Байден связал рост цен на бензин (цены на американских автозаправках вновь обновили исторический максимум, превысив $5 за один галлон) и продукты с «путинским налогом» на эти товары. Инфляция в США стала «побочным продуктом» помощи Украине, считает Байден.
Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что к глобальной инфляции, росту бедности и нехватке продовольствия привели ошибки Запада в экономической политике и «нелегитимные санкции».