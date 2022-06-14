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В Германии и Швеции инфляция выросла до многолетних максимумов

В мае годовая инфляция в Германии подскочила до 7,9%, а в Швеции — 7,2%. Это самые высокие показатели в этих странах с 1973 и 1991 года соответственно. В ФРГ связали это с ростом цен на энергоносители и продукты
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В мае годовая инфляция в Германии подскочила на 7,9%, сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ.

«Уровень инфляции в Германии третий месяц подряд достигает новых максимумов. Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания», — сказал глава статистического ведомства Георг Тиль.

Столь высокие показатели в последний раз фиксировались в стране зимой 1973/74 года из-за скачка цен на нефть, отметил он.

В марте уровень инфляции в ФРГ достиг 7,3%, а в апреле — 7,4%.

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Фото:Сергей Петров / ТАСС

Рекордная инфляция зафиксирована и в Швеции — в мае она составила 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года. В апреле инфляция достигла 6,4%.

По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая подскочила до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Президент Джо Байден связал рост цен на бензин (цены на американских автозаправках вновь обновили исторический максимум, превысив $5 за один галлон) и продукты с «путинским налогом» на эти товары. Инфляция в США стала «побочным продуктом» помощи Украине, считает Байден.

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Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что к глобальной инфляции, росту бедности и нехватке продовольствия привели ошибки Запада в экономической политике и «нелегитимные санкции».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
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