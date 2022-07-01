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Зеленский допустил, что Украина поможет ЕС заместить часть газа из России

В Румынию начались значительные поставки электроэнергии с Украины, поставки будут расширены, рассказал Зеленский. Он допустил, что Киев поможет Евросоюзу заменить большую часть газа из России. Во Франции призвали экономить энергию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Поставки электроэнергии с Украины в страны Евросоюза могут заменить значительную часть российского газа, Киев готовится увеличить объемы поставок, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это вопрос не только экспортного дохода для Украины, но и обеспечения безопасности для всей Европы. Он напомнил, что страна присоединилась к европейской энергосистеме уже после начала спецоперации России.

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Зеленский называл Румынию среди потенциальных получателей электроэнергии с Украины в конце марта, другими наиболее вероятными покупателями тогда были Греция и Молдавия. Он указал, что на Украине «очень большая» генерация электроэнергии на АЭС, однако быстрого развития этого тема не получит пока продолжаются боевые действия и сохраняются связанные с этим сложности. Тогда же президент Украины добавил, что страна будет рада получать в обмен на электроэнергию газ.

«У нас финансовый дефицит на сегодня. У нас на сегодня где-то €5–7 млрд в месяц. Это то, чего не хватает просто на заработную плату. И поэтому нам тоже нужна генерация этих денег», — подчеркнул президент Украины.

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Украина полностью отключилась от российской и белорусской энергосистем в ночь на 24 февраля, это произошло в рамках испытаний «Укрэнерго» собственной энергосистемы, изолированной от систем России и Белоруссии. Целью испытанию стала подготовка к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Спустя четыре дня, 28 февраля, в «Укрэнерго» призвали жителей страны увеличить потребление электроэнергии и не экономить, объяснив, что с начала спецоперации уровень потребления снизился на 27%, что привели к остановке работы трех атомных энергоблоков и двух обычных. При этом, продолжили в компании, на складах ТЭС скопились большие объемы угля, чем годом ранее — 733 тыс. т

При этом в конце июня три французских энергетические компании Engie, EDF и TotalEnergie призвали компании и граждан страны немедленно начать экономит электроэнергию, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок газа из России и роста цен на энергоносители. «Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям», — говорилось в обращении глав компаний. В британском отделении немецкого энергетического концерна E.ON предупредили, что к октябрю этого года до 40% клиентов в Великобритании могут столкнуться с «топливной бедностью», означающей превышение трат на энергию доли в 10% от располагаемых доходов.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский поставки газа российский газ электричество электроэнергия Украина Евросоюз Румыния

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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