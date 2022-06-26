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Экономика ,  
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Аналитики предупредили о риске «переломного момента» из-за роста инфляции

Мировая экономика близка к «переломному моменту», когда высокий рост цен станет нормальным явлением и его сложно будет взять под контроль, предупреждают аналитики. Это значило бы уход от «благоприятного мира»
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов (BIS).

Ведущие экономики мира близки к ситуации, когда высокий рост цен становится нормальным явлением, и инфляцию сложно взять под контроль и преодолеть, пишет Financial Times со ссылкой на документ.

Аналитики отмечают, что мир испытал глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырье, нарушений в цепочках поставок и дефицита, вызванного боевыми действиями на территории Украины. Это в свою очередь спровоцировало заметный рост стоимости товаров и услуг для домохозяйств.

Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Экономика
Фото: Oli Scarff / Getty Images

По данным BIS, инфляция достигла максимумов за многие десятилетия в США, Великобритании, странах еврозоны и других государствах; они опасаются, что экономика стран Северной Америки и Европы, а также многие развивающиеся рынки близки к «переломному моменту». «Возможно, мы достигли переломного момента, после которого инфляционная психология распространится и закрепится. Это будет означать серьезный сдвиг парадигмы», — говорится в отчете. Такой сдвиг означал бы окончание «благоприятного мира» со стабильными ценами.

Глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс считает, что центральные банки стран должны «действовать быстро и решительно», прежде чем высокая инфляция станет нормой. Финансовые регуляторы по всему миру начали быстро повышать ключевые ставки в ответ на устойчивый рост цен, и лидирует по этому показателю Федеральная резервная система (ФРС) США: в середине июня ФРС повысила ставку сразу на 0,75 процентного пункта впервые с 1994 года, до 1,50–1,75% годовых. В BIS считают, что принятых мер недостаточно и необходим «своевременный и решительный ответ», при котором будут неизбежны «некоторые трудности».

Байден предупредил американцев о «путинском налоге»
Политика
Фото:Caroline Brehman / EPA / ТАСС

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По данным Национальной статистической службы Великобритании, годовая инфляция в Соединенном Королевстве по итогам мая достигла 9,1%, что стало рекордом с 1982 года. О росте показателя до многолетних максимумов сообщали страны ЕС, в том числе Германия (7,9%) и Швеция (7,2%). В США, по данным Федерального бюро статистики труда, в мае инфляция составила 8,6% в годовом выражении, что стало самым быстрым ростом с декабря 1981 года.

Президент США Джо Байден назвал инфляцию проклятием и заявил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. Российский президент Владимир Путин счел это глупостью. По его утверждению, рост цен стал результатом системных ошибок США и Евросоюза в экономической политике, и Россия с ее военной операцией на Украине «абсолютно ни при чем».

По данным Росстата, которые ведомство представило 22 июня, цены на товары и услуги в России пять недель подряд снижаются или не меняются. По итогам четырех из них Росстат фиксировал дефляцию, а на одной изменение потребительских цен равнялось нулю. С 11 по 17 июня цены снизились на 0,12% против дефляции 0,14% неделей ранее, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 16,4% против 16,7% неделей ранее.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Инфляция мировая экономика рост цен

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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