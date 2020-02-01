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Экономика ,  
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ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

ТМК сообщила инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов компания указала на возможную разбалансировку системы власти
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата. О поправках в Конституцию, предложенных Путиным, и последующей смене правительства ТМК упоминает в предварительной версии проспекта еврооблигаций (копия есть в распоряжении РБК).

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.

В формулировках соответствующих разделов еврооблигационных проспектов компании, как правило, пытаются представить максимальный перечень возможных рисков для инвесторов. Описывать возможные или гипотетические политические и экономические риски в юрисдикциях, где работает заемщик, — стандартная юридическая практика, ответил представитель ТМК на запрос РБК. Поэтому ТМК указала все потенциальные риски, сообщили в компании.

Возможные разногласия элит

«Кроме того, любые дальнейшие изменения в российском правительстве или его программе реформ или отсутствие консенсуса между президентом, премьер-министром, российским правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами могут привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата», — добавляет компания. Пункта о возможных разногласиях в высших эшелонах власти не было в проспекте евробондов ТМК от 2013 года, когда компания выпускала свои единственные международные бумаги.

ТМК также указывает на протестные выступления в России против повышения пенсионного возраста в 2018 году, против ограничений в интернете в марте 2019 года и в августе 2019 года в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму как на примеры потенциальных источников нестабильности.

31 января ТМК должна начать встречи с инвесторами в Москве и нескольких европейских городах, посвященные возможному размещению долларовых еврооблигаций, сообщил РБК источник, близкий к потенциальным инвесторам. Объем размещения пока неизвестен.

ТМК является одним из крупнейших российских поставщиков труб, в частности — бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. ТМК в том числе поставляет трубы в США и Канаду в рамках соглашения с компанией Tenaris, ее эксклюзивным дистрибьютором. Выручка группы составляет $5,1 млрд (по данным за 2018 год).

Начало перемен

Президент Владимир Путин 15 января предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Путин дал понять, что не останется на посту президента в 2024 году в соответствии с действующими лимитами, а позже заявил, что для России было бы неприемлемо введение особой должности «министра-наставника» по примеру Сингапура и его бывшего авторитарного лидера Ли Куан Ю. Анализируя предложенные поправки в Конституцию, политологи предполагали, что Путин мог бы занять должность главы усиленного Госсовета, но также не исключали, что он может в будущем стать премьер-министром или председателем Госдумы. После объявления конституционных инициатив правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а пост премьер-министра занял бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Его первые действия на новом посту одобрили 48% россиян, следовало из опроса Левада-центра.

Поправки в Конституцию должны быть одобрены только после консультаций с населением России в виде общероссийского голосования, заявили в Кремле. Оно не будет проводиться в форме референдума. Сроки и порядок голосования будут прописаны в специальном указе Путина. В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказывали источники РБК. Речь идет о поддержке инициатив главы государства, о доверии ему, и результаты должны быть убедительными, подчеркивал один из них.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв
Теги: ТМК, евробонды, Путин, Конституция, Михаил Мишустин, президент
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