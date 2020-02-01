ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

ТМК сообщила инвесторам, что предусмотренные в поправках в Конституцию политические реформы могут стать фактором неопределенности. Среди рисков в проспекте евробондов компания указала на возможную разбалансировку системы власти

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Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата. О поправках в Конституцию, предложенных Путиным, и последующей смене правительства ТМК упоминает в предварительной версии проспекта еврооблигаций (копия есть в распоряжении РБК).

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.

В формулировках соответствующих разделов еврооблигационных проспектов компании, как правило, пытаются представить максимальный перечень возможных рисков для инвесторов. Описывать возможные или гипотетические политические и экономические риски в юрисдикциях, где работает заемщик, — стандартная юридическая практика, ответил представитель ТМК на запрос РБК. Поэтому ТМК указала все потенциальные риски, сообщили в компании.

Возможные разногласия элит

«Кроме того, любые дальнейшие изменения в российском правительстве или его программе реформ или отсутствие консенсуса между президентом, премьер-министром, российским правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами могут привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата», — добавляет компания. Пункта о возможных разногласиях в высших эшелонах власти не было в проспекте евробондов ТМК от 2013 года, когда компания выпускала свои единственные международные бумаги.