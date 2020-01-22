Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России

На предложение занять по примеру Ли Куан Ю в Сингапуре пост «наставника» нового главы государства Путин ответил, что такая ситуация была бы губительна для России

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Появление в России института, стоящего над главой государства, будет «абсолютно губительно» для страны, заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи президент России Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).

«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — сказал Путин, отвечая на вопрос студентки о том, возможно ли введение в России — по примеру Сингапура — должности министра-наставника.

Необходимость введения такой должности студентка объяснила желанием обеспечить преемственность власти и устойчивость государства после того, как Путин покинет пост президента России.

«Нам предстоит трудоустраиваться, заводить семьи, как-то реализовываться в жизни, и такие важные процессы выпадут на период перемен, так как вы закончите свой срок как президент. И вообще период перемен вызывает опасения. Поскольку то, что было в 1990-е... Если верить родителям, на улицу было страшно выйти», — сказала девушка.

«Вы хотите, чтобы я был наставником, да?» — поинтересовался Путин. И, получив ответ «как вариант», сказал, что сингапурский опыт для России не подходит.