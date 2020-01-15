Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% Экономика, 18:03 Пять трендов российского венчурного рынка на следующие пять лет Pro, 17:51 Зеленский сообщил Меркель о подготовке новых списков на обмен в Донбассе Политика, 17:50 «Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина Политика, 17:49 В команду года УЕФА вошли пять футболистов «Ливерпуля» Спорт, 17:48 Что обсуждали на Международном научном форуме «Шаг в будущее» Партнерский материал, 17:45 Объявление Медведева об отставке правительства. Полное видео Политика, 17:37 СК возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса в результате обстрела Политика, 17:30 Мутко объяснил отставку правительства Политика, 17:29 Здоровые амбиции: как заработать на ЗОЖ в ретейле Pro, 17:23 Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи Политика, 17:10 Чего хотят от нанимателей синие воротнички Экономика образования, 17:08  СМИ анонсировали переход лучшего бомбардира «Крыльев Советов» в «Динамо» Спорт, 17:08 Отставка правительства России. Главное Политика, 17:06
Послание Путина Федеральному собранию ,  
0 

Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции

По словам Пескова, изменения в Конституции, которые предложил Путин, не требуют проведения референдума, однако президент счел их серьезными и решил «посоветоваться с гражданами»
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституции не касаются основополагающих статей основного документа. «В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», — сказал он.

Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения и порядок которого определят отдельно и формализуют указом президента, добавил Песков.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

В ходе послания президент предложил, частности, закрепить в Конституции роль Госсовета, в который входят главы регионов, члены правительства, спикеры Госдумы и Совфеда, а также полномочные представители главы государства в субъектах. Путин также выступил с идеей расширить полномочия Госдумы и разрешить ей утверждать председателя правительства, а также всех вице-премьеров и министров.

После выступления глава государства встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и тот объявил об отставке правительства. Такое решение он объяснил тем, что хочет дать главе государства возможность реализовать идеи, озвученные в послании.

От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства
Фотогалерея 

После этого Путин объявил, что планирует ввести новую должность — зам

естителя председателя Совета безопасности — и предложить Медведеву занять этот пост.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Конституция
Материалы по теме
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Политика
Путин анонсировал голосование россиян о поправках в Конституцию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter