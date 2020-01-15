Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции

По словам Пескова, изменения в Конституции, которые предложил Путин, не требуют проведения референдума, однако президент счел их серьезными и решил «посоветоваться с гражданами»

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституции не касаются основополагающих статей основного документа. «В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», — сказал он.

Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения и порядок которого определят отдельно и формализуют указом президента, добавил Песков.

В ходе послания президент предложил, частности, закрепить в Конституции роль Госсовета, в который входят главы регионов, члены правительства, спикеры Госдумы и Совфеда, а также полномочные представители главы государства в субъектах. Путин также выступил с идеей расширить полномочия Госдумы и разрешить ей утверждать председателя правительства, а также всех вице-премьеров и министров.