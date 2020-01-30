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Левада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина

Первые действия Михаила Мишустина на посту председателя правительства России одобрили 48% участников опроса. Действия Дмитрия Медведева в 2019 году одобряли лишь 33–38% респондентов
Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр). Опрос, проведенный 23–29 января 2020 года (Мишустин был назначен главой правительства 16 января, формирование правительства закончилось 21 января), показал, что «первые действия» нового премьер-министра одобряют 48% россиян.

Что именно в задаваемом респондентам вопросе понимается под «первыми действиями» — не ясно. К моменту завершения опроса Мишустин в качестве премьер-министра назначил и уволил ряд чиновников, создал штаб по профилактике коронавируса и поручил представить предложения по уточнению нацпроектов.

В январе 2019 года действия возглавлявшего тогда правительство Дмитрия Медведева позитивно оценивали 33% респондентов, а в декабре — 38%.

Еще более резко сократилась доля тех, кто оценивает действия премьер-министра негативно — с 61–66% у Медведева в 2019 году до 37% у Мишустина. При этом значительная часть участников опроса — 15% — не смогла дать ответ о своем отношении к действиям Мишустина. По поводу действий Медведева в последние годы сомнений почти ни у кого не было — в 2012–2019 годах доля тех, кто не мог сформулировать свою позицию, составляла всего 1–2%.

От Ельцина до Мишустина: 12 глав российского правительства
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Большинство участников (52%) проведенного в январе опроса выразили уверенность в том, что развитие страны идет в правильном направлении, 39% — уверены в обратном. Действия президента Владимира Путина одобрили 68% респондентов, то есть ровно столько же, сколько было в декабре прошлого года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, правительство, премьер-министр
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