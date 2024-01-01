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Война санкций ,  
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Запрет G7 на импорт российских алмазов вступил в силу

Запрет G7 на ввоз российских алмазов вступил в силу
Сюжет
Война санкций
Речь идет о непромышленных алмазах, «добытых, обработанных или произведенных в России». В Кремле ранее предупредили европейцев об «эффекте бумеранга» в случае введения данного запрета
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

С 1 января вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. О таком решении «Большая семерка» объявила в декабре 2023 года.

Помимо прочего с 1 марта 2024 года страны G7 ограничат импорт российских алмазов от 1 карата, которые были обработаны в третьих странах, говорилось в заявлении «Большой семерки». При этом механизм проверки и сертификации необработанных камней в целях усиления указанных мер планируется создать к 1 сентября 2024 года.

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Фото:Johanna Geron / File Photo / Reuters

Кроме того, с 1 сентября 2024 года под запрет попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Как отмечал телеканал France 24, отслеживание первичного происхождения необработанных алмазов производится с помощью международной системы сертификации Кимберлийский процесс, участником которого выступает и Россия. Однако трейдеры в Тель-Авиве или Антверпене имеют возможность формировать «смешанные» партии камней, например из Канады, Ботсваны и России, сообщал телеканал.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Глава крупнейшей алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук ранее говорил, что невозможно отличить российский бриллиант от нероссийского на таможне, и указал на неясность соответствующей системы отслеживания. По этой причине индийские представители, в свою очередь, призывали G7 отложить введение запрета на алмазы из России на три-четыре месяца для определения правил происхождения драгоценных камней, писало агентство Reuters.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предсказал «эффект бумеранга» для европейцев в случае запрета на импорт российских алмазов в Евросоюз. По его словам, авторы данной инициативы продолжают искать санкционные решения, которые, по их мнению, будут бить по Москве. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, в свою очередь, связал этот запрет с желанием западных стран создать картельную структуру, параллельную Кимберлийскому процессу.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия алмазы G7 санкции против России
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