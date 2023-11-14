Минфин обвинил Запад в создании картельного механизма на рынке алмазов

Запад пытается создать картельный механизм на рынке алмазов в рамках Кимберлийского процесса, заявил замминистра финансов Моисеев. Ограничения конкуренции могут привести к обвалу цен и замещению алмазов синтетическими камнями

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Страны-участницы Кимберлийского процесса впервые в истории не смогли согласовать финальное коммюнике на пленарном заседании, поскольку страны G7 и Евросоюза пытались включить в пакет решений ограничения на поставки алмазов из России. Однако участники вне западного блока не поддержали эти инициативы. Об этом журналистам рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, «большая семерка» и ЕС пытаются создать картельную структуру, параллельную Кимберлийскому процессу (КП). «Сейчас мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма, условного картельного КП-2, по закрытию рынков потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний», — сказал он. Речь идет об инициативе западных стран ввести прямой запрет на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих стран. Технически это могло быть оформлено через внедрение механизма сертификации алмазов только через алмазные центры AWDC или GIA, находящиеся в Бельгии и США, указал замминистра.

По его словам, искусственное ограничение на поставки алмазов из России не может быть компенсировано из других источников. Из-за этого может сначала возникнуть краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей, который сменится резким снижением предложения и обвалом стоимости алмазов на фоне замещения природных камней более доступной по цене синтетикой. Это явно спровоцирует политику ценовой конкуренции на выживание и, как следствие, откровенно уязвимое положение всех участников рынка природных камней, предупредил Моисеев. «Ответственные участники отрасли от добычи до огранки и производства ювелирных украшений в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки — жизненно важную для социально-экономического развития целых регионов отрасль, обеспечивающую благополучие местных сообществ в регионах добычи», — сказал замминистра.

Среди вопросов финального коммюнике, которое не было принято, были и «содержательные», отметил Моисеев. Среди них — запуск работы постоянно действующего секретариата Кимберлийского процесса в Ботсване, обсуждение практических шагов по имплементации «Декларации о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик», снятие эмбарго на экспорт алмазов из Центральной африканского республики, избрание Белоруссии вице-председателем процесса на 2024 год. «До конца года постараемся найти способ утвердить решения, одобренные участниками КП консенсусом в ходе Пленарной встречи в Зимбабве», — уверил Моисеев.

Кимберлийский процесс — постоянно действующая межгосударственная конференция, нацеленная на исключение «кровавых алмазов» — тех, что добываются нелегально и финансируют терроризм и антиправительственные вооруженные конфликты, из каналов международной торговли. В 2023 году председателем конференции была Зимбабве, в 2024 году ее сменит ОАЭ. Заседание Кимберлийского процесса проходило с 6 по 11 ноября.

Накануне заседания в своем письме к участникам Кимберлийского процесса Моисеев предупреждал, что санкции против поставок алмазов из России приведут к нарушению конкуренции на мировом рынке и могут ударить по уязвимым слоям населения в странах с алмазной отраслью.