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Война санкций ,  
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Глава De Beers заявил о невозможности отличить алмаз из России на таможне

Глава De Beers: отличить российский бриллиант на таможне почти невозможно
Сюжет
Война санкций
ЕС и страны G7 ранее ввели санкции, запрещающие импорт произведенных в России алмазов. Глава крупнейшей в мире алмазодобывающей De Beers предупредил, что на таможне такие камни отличить почти невозможно. Москва осуждает санкции
АЛРОСА ALRS ₽72,35 -0,22% Купить
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Точная система отслеживания произведенных в России алмазов неясна, а отличить российский бриллиант от нероссийского на таможне практически невозможно. Об этом в интервью Financial Times заявил глава крупнейшей (по стоимости) в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.

«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: «Это российский», — отметил Кук, комментируя санкции западных страны в отношении алмазов из России.

De Beers — международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов. Основана в 1888 году на территории нынешней ЮАР, на сегодняшний день является подразделением компании Anglo American.

Как отмечает FT, монополия De Beers на глобальные поставки алмазов была подорвана российской АЛРОСА, которая сейчас является крупнейшим в мире производителем по каратам и вторым по величине по стоимости. В то же время на фоне антироссийских санкций группа повысила свой прогноз производства алмазов до 32–34 млн каратов с 30–33 млн каратов ранее.

12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. В него, помимо прочего, вошло ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Запрет установят к сентябрю 2024 года поэтапно. Кроме того, вводятся экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку.

Ранее об ограничениях в отношении алмазной отрасли России также объявили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).

По данным Еврокомиссии, в прошлом году Бельгия импортировала российские алмазы на €1,39 млрд, но мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый в России камень может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки (США, Гонконг и т.д.), писал РБК.

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Российский МИД пообещал ответ на вводимые ограничения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что санкции против российских алмазов были прогнозируемы, власти к ним готовились. «Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть и они будут реализованы», — отмечал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции ЕС алмазы De Beers АЛРОСА
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